Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da njegova zemlja mora da razvije samostalnu vojnu industriju.

"Izrael mora da razvije svoju odbrambenu industriju kako bi bio samodovoljan i osigurao svoju bezbednost. Napori da se zaustavi uvoz vojne opreme u Izrael uzrokovani su političkim, a ne ekonomskim razlozima", rekao je Netanjahu, preneo je Tajms of Izrael, podsećajući da je nekoliko zemalja EU proteklih dana objavilo da će "krenuti ka embargu" na oružje Izraelu i prestati da kupuju izraelsko oružje dok traje rat u Gazi.

Netanjahu je sazvao konferenciju za novinare kako bi pokušao da razjasni svoje jučerašnje izjave kada je rekao da će Izrael morati da postane "super Sparta", ekonomski samostalna u svetlu diplomatske izolacije, navodi Tajms of Izrael.

Kako kaže, mislio je samo na odbrambenu industriju, a ne na celokupnu ekonomiju.

"Moje izjave su se odnosile na pokušaj ograničavanja uvoza delova, komponenti, oružja ili sirovina. To je nešto što ne funkcioniše prema tržišnoj, već političkoj ekonomiji", istakao je premijer Izraela.