"TRAMP NAPOLJE": Stotine ljudi protestovalo protiv dolaska predsednika SAD u Britaniju
Stotine demonstranata okupilo se danas u Vindzor Haj Stritu blizu zamka kako bi se usprotivili dolasku američkog predsednika Donalda Trampa u Veliku Britaniju.
Demonstranti su nosili transparente, skandirali slogane protiv Trampove politike, uz znak „Tramp napolje!“, i marširali ulicama.
Organizovan pod pojačanom javnošću, protest se održao ispred istorijskih znamenitosti Vindzora, uz prisustvo policije koja je upravljala gomilom i održavala red.
Trodnevna državna poseta predsednika SAD
Američki predsednik Donald Tramp stiže u trodnevnu državnu posetu Velikoj Britaniji, nakon poziva kralja Čarlsa u februaru tokom posete premijera Kira Starmera Vašingtonu.
Tramp i prva dama Melanija Tramp biće dočekani u Vindzorskom zamku tokom svog boravka. Zvanični program počinje u sredu, kada će Velika Britanija i SAD potpisati sporazum o tehnologiji usmeren na bezbednost.
Kurir.rs/Agencije