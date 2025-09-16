Slušaj vest

Stotine demonstranata okupilo se danas u Vindzor Haj Stritu blizu zamka kako bi se usprotivili dolasku američkog predsednika Donalda Trampa u Veliku Britaniju.

Demonstranti su nosili transparente, skandirali slogane protiv Trampove politike, uz znak „Tramp napolje!“, i marširali ulicama.

Organizovan pod pojačanom javnošću, protest se održao ispred istorijskih znamenitosti Vindzora, uz prisustvo policije koja je upravljala gomilom i održavala red.

Trodnevna državna poseta predsednika SAD

Američki predsednik Donald Tramp stiže u trodnevnu državnu posetu Velikoj Britaniji, nakon poziva kralja Čarlsa u februaru tokom posete premijera Kira Starmera Vašingtonu.

Tramp i prva dama Melanija Tramp biće dočekani u Vindzorskom zamku tokom svog boravka. Zvanični program počinje u sredu, kada će Velika Britanija i SAD potpisati sporazum o tehnologiji usmeren na bezbednost.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaZAUSTAVIĆU RAT"! TRAMP: Volim Ukrajinu, ali zemlja je u ozbiljnim nevoljama! Zelenski će morati da postigne dogovor (VIDEO)
xxx03 EPA Yuri Gripas Pool.jpg
PlanetaUBICA ČARLIJA KIRKA PRIZNAO ZLOČIN PREKO POPULARNE PLATFORME? Otkriveni detalji prepiske koju je imao sa svojim istomišljenicima?
profimedia-1036085082 copy 2.jpg
PlanetaTRAMP TUŽI NJUJORK TAJMS I TRAŽI NEVEROVATNIH 15 MILIJARDI DOLARA ODŠTETE! "Dozvoljeno im da slobodno lažu, da kleveću i ogovaraju predugo - TO PRESTAJE SADA"
x AP Alex Brandon copy.jpg
PlanetaTRAMP I ZELENSKI ĆE SE "VEROVATNO" SASTATI U NJUJORKU: Rubio kaže da se predsednik SAD još uvek nada pregovorima o mirovnom sporazumu Kijeva i Moskve
rubio01 AP Ozan Kose.jpg
Planeta"TRAMP DA BUDE HRABAR I UPLAŠI PUTINA" Zelenski dao intervju za Skaj njuz uoči posete predsednika SAD Britaniji "Kremlj testira NATO: Možda i vama zatreba PVO"
x AP Ludovic Marin copy.jpg
Planeta"NATO JE U RATU SA RUSIJOM" Evo šta bi značilo zatvaranje neba i uvođenje zone zabrane leta iznad Ukrajine, Kremlj to ne bi tolerisao!
Putin.jpg