TRAMP STIGAO U LONDON: Slede susreti sa kraljem i premijerom Velike Britanije
Predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga, prva dama Melanija Tramp doputovali su večeras u zvaničnu posetu Velikoj Britaniji.
Posle iskrcavanja iz predsedničkog aviona Air Force One, predsednika Trampa i prvu damu dočekale su šefica protokola SAD Monika Krouli, ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Ivet Kuper, a u ime kralja predsednički par je dočekao vikont Hud, preneo je BBC.
Tramp i Melanija će, kako navodi Skaj njuz, prenoćiti u rezidenciji američkog ambasadora u Velikoj Britaniji Vorena Stivensa u Londonu.
Prvi susret Trampa i premijera Velike Britanije Kira Starmera biće u sredu popodne, kada će premijer i njegova supruga zajedno s gostima prisustvovati vojnoj ceremoniji.
Najvljen je i svečani banket u dvorcu Vindzor, gde će se predsednik Tramp i kralj Čarls obratiti gostima.
Kurir.rs/BBC/Agencije