Zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi uvođenje zone zabrane leta iznad Ukrajine i obaranje ruskih dronova značilo rat sa zemljama NATO.

Medvedev, koji je bio predsednik Rusije od 2008. do 2012. godine, rekao je na Telegramu da „smatra evropsku inicijativu „Istočna garda“ zabavnom“.

„Ali ozbiljno, sprovođenje provokativne ideje Kijeva i drugih budala da se stvori zona zabranjenog leta iznad Ukrajine i mogućnost da zemlje NATO-a obore naše dronove značilo bi samo jedno - rat između NATO-a i Rusije. Nazovimo stvari pravim imenom“, rekao je on, javlja Anadolija.

NATO najavljuje operaciju „Istočna garda“

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute je u subotu najavio operaciju „Istočna garda“, koja uključuje raspoređivanje opreme na granici sa Belorusijom, Rusijom i Ukrajinom.

Medvedev je svako korišćenje zamrznute ruske imovine, uključujući i u obliku „zajma Ukrajini“, opisao kao „krađu“, upozoravajući da će, ako se to desi, Rusija progoniti zemlje i zvaničnike EU „do kraja vremena“ i „svim mogućim sredstvima“.

Bez odustajanja od potraživanja prema njima zbog zastarelosti ili sticanja vlasništva, i bez zastarelosti gonjenja za međunarodne zločine. U svim mogućim međunarodnim i nacionalnim sudovima. A u nekim slučajevima, čak i vansudski“, rekao je on.

Kritika austrijskog ministra spoljnih poslova

Odgovarajući na predlog austrijske ministarke spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger da se pregovori između Rusije i Ukrajine vode na osnovu njene neutralnosti, Medvedev je ukazao na neskladnost njenih izjava sa onima koje je dala dva meseca ranije, kada se zalagala za ulazak u NATO.

„Izgleda da je opijenost od austrijskog šnapsa prošla, Beate se otreznila i veoma je uplašena“, rekao je.