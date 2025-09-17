Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Litvanije otvorilo je prvu od ukupno devet škola na granici sa Rusijom, gde će deca od 10 godina, kao i odrasli, upravljati, sklapati i programirati dronove.

„Radi se o izgradnji vojnih odbrambenih kapaciteta, što Litvanija shvata ozbiljno, s obzirom na to da živimo pored Rusije i Belorusije“, rekao je zamenik ministra odbrane Tomaš Godljauskas.

Obuka za različite tipove dronova

Deca i drugi biće obučeni da upravljaju dronovima, kvadrokopterima i monoplanovima sa video-pilotom, rekao je nastavnik Mindaugas Tamosaitis.

x02 AP Jens Bttner.jpg
Foto: Jens Büttner/DPA

U školi u Taurageu, 20 kilometara od ruske enklave Kalinjingrad, deca vežbaju virtuelne letove na računarima. Dečak na obuci vežbao je sa mini dronom, pod nadzorom nastavnika, povremeno ga obarajući na zemlju.

Deca su oduševljena, rekla je njihova učiteljica.

Jačanje odbrane članica NATO-a

Litvanija, članica NATO-a, zatražila je od alijanse da ojača svoju protivvazdušnu odbranu nakon što su se dva ruska drona srušila tamo ovog leta dok su prelazila iz Belorusije.

NATO je prošlog petka objavio planove za jačanje odbrane istočnog krila Evrope, dva dana nakon što je Poljska oborila dronove koji su ušli u njen vazdušni prostor, što je prvi takav čin članice zapadne alijanse od početka rata Rusije protiv Ukrajine.

Kurir.rs/Index/Agencije

