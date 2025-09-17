Slušaj vest

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro prebačen je u bolnicu u Braziliji pošto se nije osećao dobro, rekao je njegov sin, senator Flavio Bolsonaro.

Mlađi Bolsonaro je rekao da je njegov otac imao „jako štucanje, povraćanje i nizak krvni pritisak“.

Potvrdio je da je njegov otac prebačen u bolnicu u „hitnom slučaju“ i da su ga pratili zatvorski čuvari iz njegovog doma u prestonici.

„Molim sve da se mole da nije ništa ozbiljno“, rekao je.

Uslovi kućnog pritvora i prethodna hospitalizacija

Nalog za kućni pritvor koji je izdao sudija Vrhovnog suda Savezne vlade Aleksandar de Moraes omogućava Bolsonaru da potraži hitnu medicinsku pomoć, ali zahteva da dostavi medicinski dokaz za puštanje na slobodu u roku od 24 sata.

Foto: EVARISTO SA / AFP / Profimedia

Ovo je bila njegova druga hospitalizacija u poslednjoj nedelji, nakon što je bivši predsednik u nedelju lečen od kožnih lezija.

U bolničkom izveštaju je navedeno da je operacija izvršena pod lokalnom anestezijom kako bi se uklonilo osam lezija.

Nedavni laboratorijski testovi su takođe pokazali da je Bolsonaro anemičan, a CT skeniranje grudnog koša otkrilo je „rezidualne znake nedavne upale pluća“.

Pravni status bivšeg predsednika

Bolsonaro je u kućnom pritvoru od 4. avgusta po sudskom nalogu koji je izdao de Moraes.

Pritvor je izvršen nakon što bivši predsednik navodno nije poštovao prethodno nametnuta ograničenja, uključujući zabranu korišćenja društvenih mreža.

Vrhovni savezni sud je prošlog četvrtka osudio Bolsonara na 27 godina i tri meseca zatvora zbog učešća u zaveri za državni udar.

To je bio prvi put u brazilskoj istoriji da je bivši predsednik osuđen za državni udar.