Slušaj vest

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro prebačen je u bolnicu u Braziliji pošto se nije osećao dobro, rekao je njegov sin, senator Flavio Bolsonaro. 

Mlađi Bolsonaro je rekao da je njegov otac imao „jako štucanje, povraćanje i nizak krvni pritisak“.

Potvrdio je da je njegov otac prebačen u bolnicu u „hitnom slučaju“ i da su ga pratili zatvorski čuvari iz njegovog doma u prestonici.

„Molim sve da se mole da nije ništa ozbiljno“, rekao je.

Uslovi kućnog pritvora i prethodna hospitalizacija

Nalog za kućni pritvor koji je izdao sudija Vrhovnog suda Savezne vlade Aleksandar de Moraes omogućava Bolsonaru da potraži hitnu medicinsku pomoć, ali zahteva da dostavi medicinski dokaz za puštanje na slobodu u roku od 24 sata.

zair-bolsonaro.jpg
Foto: EVARISTO SA / AFP / Profimedia

Ovo je bila njegova druga hospitalizacija u poslednjoj nedelji, nakon što je bivši predsednik u nedelju lečen od kožnih lezija.

U bolničkom izveštaju je navedeno da je operacija izvršena pod lokalnom anestezijom kako bi se uklonilo osam lezija.

Nedavni laboratorijski testovi su takođe pokazali da je Bolsonaro anemičan, a CT skeniranje grudnog koša otkrilo je „rezidualne znake nedavne upale pluća“.

Pravni status bivšeg predsednika

Bolsonaro je u kućnom pritvoru od 4. avgusta po sudskom nalogu koji je izdao de Moraes.

Pritvor je izvršen nakon što bivši predsednik navodno nije poštovao prethodno nametnuta ograničenja, uključujući zabranu korišćenja društvenih mreža.

Vrhovni savezni sud je prošlog četvrtka osudio Bolsonara na 27 godina i tri meseca zatvora zbog učešća u zaveri za državni udar.

To je bio prvi put u brazilskoj istoriji da je bivši predsednik osuđen za državni udar.

Kurir.rs/Anadolija/Agencije

Ne propustitePlanetaBOLSONARO OSUĐEN NA 27 GODINA ZATVORA: Pokušao državni udar kako bi ostao na vlasti posle gubitka izbora
ap-eraldo-peres01-ap-eraldo-peres.jpg
PlanetaAMERIKA OŠTRO REAGOVALA NA PRESUDU BOLSONARU: "SAD će adekvatno odgovoriti na ovaj lov na veštice"
w-57500748-bolsonaro.jpg
PlanetaOSUĐEN BIVŠI BRAZILSKI PREDSEDNIK: Bolsonaro proglašen krivim za planiranje državnog udara
zair-bolsonaro.jpg
PlanetaODBRANA BOLSONARA TVRDI DA NEMA DOKAZA DA JE ON POKUŠAO DA IZVRŠI PUČ U BRAZILU: Najkasnije 12. septembra mora biti odlučeno da li je kriv ili ne
w-57500748-bolsonaro.jpg
Planeta"NEĆEMO POPUSTITI POD SANKCIJAMA ILI STRANIM PRITISKOM" Vrhovni sud Brazila uprkos pretnjama SAD nastavlja suđenje Bolsonaru
zair-bolsonaro.jpg
Planeta"PROIZVOLJNE I NEOPRAVDANE": Brazilska vlada o američkim sankcijama sudiji zbog procesa protiv bivšeg predsednika Bolsonara, Trampovog saveznika (FOTO)
w-57500748-bolsonaro.jpg
PlanetaNANOGICA ZA BIVŠEG PREDSEDNIKA BRAZILA: Bolsonaro pod istragom, preti mu 40 godina robije!
w-56889532-zair-bolsonaro.jpg