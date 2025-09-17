Slušaj vest

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je njen tim u nuklearnoj elektrani Zaporožje, objektu pod ruskom kontrolom na jugoistoku Ukrajine, čuo granatiranje blizu lokacije i primetio crni dim koji se diže sa tri obližnje lokacije.

Rojters prenosi da se u noćašnjem saopštenju IAEA navodi da je tim nuklearnog nadzornog tela UN obavešten da je više artiljerijskih granata pogodilo područje van područja na kojem se nalazi sama elektrana, ali na samo oko 400 metara od njenog skladišta dizel goriva.

- Iako nije bilo izveštaja o žrtvama ili oštećenju opreme, ovaj incident još jednom naglašava stalnu opasnost po nuklearnu bezbednost - naveo je Rafael Grosi, generalni direktor IAEA.

Tim stručnjaka IAEA video eksplozije i dim nakon napada blizu nuklearne elekrane Zaporožje na jugu Ukrajine

Britanska agencija navodi nije bilo izjava o incidentu ni od ruskih ni od ukrajinskih zvaničnika.

Podseća se da su ruske snage zauzele nuklearnu elektranu Zaporožje, najveću u Evropi sa šest atomskih reaktora, u prvim nedeljama nakon invazije Moskve na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Obe strane redovno optužuju jedna drugu za preduzimanje radnji koje ugrožavaju nuklearnu bezbednost u elektrani.

Napad Rusije na Zaporožje dronovima i raketama. Jedna osoba je poginula, 22 su ranjene.

Incidenti granatiranja se često dešavaju, a jedan od većih napada bio početkom prošlog meseca.

Reaktori elektrane su isključeni, ali nuklearno gorivo u njima još uvek treba da se ohladi.

Ruski dron pogodio zaštitnu kupolu nuklearne elektrane u Černobilju

Prošle nedelje je guverner ruske teritorije Zaporoške oblasti Ukrajine, koga je imenovala Moskva, rekao je da je ukrajinski dron eksplodirao u vazduhu pored elektrane koju Rusija ne želi da preda Ukrajini.

Osoblje nuklearke je prijavilo još dva napada tokom prethodne nedelje koji su izvedeni na centar za obuku u blizini reaktora elektrane.

Kupola ukrajinske nuklearne elektrane u Černobilju oštećena u ruskom napadu dronom

Posmatrački tim IAEA, koja poziva obe strane da izbegavaju akcije koje predstavljaju pretnju po objekat, stalno je stacioniran u Zaporožju i u tri druge ukrajinske nuklearne elektrane.