Izraelska vojska je najavila otvaranje "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju stanovnika iz grada Gaze, gde je Izrael pokrenuo veliku kopnenu ofanzivu.

"Saobraćaj će biti dozvoljen duž ulice Salah al-Din, a zatim južno od Vadi Gaze", naveo je portparol vojske na društvenoj mreži X.

Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

On je naveo da će "u ovoj fazi, ruta biti otvorena samo 48 sati" - od 12.00 časova 17. septembra do 12.00 časova 19. septembra.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA, Printsceen/Instagram

Izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu, a nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija prvi put je ocenila da Izrael sprovodi genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.

