Izraelska vojska otvara rute evakuacije iz grada Gaze nakon početka kopnene ofanzive, Palestinci imaju 48 sati da odu iz najvećeg grada enklave
OBJAVA NAKON POČETKA KOPNENE OFANZIVE
PALESTINCI IMAJU 48 SATI DA POBEGNU IZ GAZE! Izraelska vojska otvara "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju iz najvećeg grada enklave (FOTO)
Izraelska vojska je najavila otvaranje "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju stanovnika iz grada Gaze, gde je Izrael pokrenuo veliku kopnenu ofanzivu.
"Saobraćaj će biti dozvoljen duž ulice Salah al-Din, a zatim južno od Vadi Gaze", naveo je portparol vojske na društvenoj mreži X.
Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA
On je naveo da će "u ovoj fazi, ruta biti otvorena samo 48 sati" - od 12.00 časova 17. septembra do 12.00 časova 19. septembra.
Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA, Printsceen/Instagram
Izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu, a nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija prvi put je ocenila da Izrael sprovodi genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
