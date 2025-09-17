Planeta
ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Treslo se nadomak Tirane!
Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 17. septembra u 8.36 na području Albanije.
Prema pisanju EMSC, potres je zabeležen 18 kilometara od Tirane.
Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.17 i dužine 19.79.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno pet kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
