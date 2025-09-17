Slušaj vest

Donald Tramp je ponovo u centru pažnje američke i svetske javnosti jer tuži New York Times za čak 15 milijardi dolara zbog, kako tvrdi, višegodišnjeg klevetanja i politički motivisanog izveštavanja.

Pored toga, najavljuje i pravni obračun sa grupama koje, kako kaže, stoje iza finansiranja protesta i destabilizacije američkog društva, često povezanim sa imenom Džordža Soroša.

Šta ove poruke znače za unutrašnju političku scenu u SAD, ali i šire, ali i dalje je u pitanju samo pokušaj Trampa da odbrani lično ime, za Kurir televiziju objasnio je Dejan Jelača koji se uživo uključio iz Njujorka.

DA LI TRAMP POKUŠAVA DA OPERE SOPSTVENO IME? Američki predsednik tuži Njujork tajms: Jelača iz SAD-a za Kurir izneo detalje Izvor: Kurir televizija

- Jasno je kako mediji funkcionišu u Americi, što Tramp dobro zna. Imate štamparske, odnosno elektronske medije, koji otvoreno podržavaju jednu stranu. "Njujork tajms" podržava demokratsku stranu, to je tradicija i nije ništa novo. Oni to vrlo otvoreno rade. "Njujork post" podržava Trampovu stranu, kao i televizija Foks, CNN podržava demokrate - kaže Jelača.

On ipak objašnjava da se problem javlja jer je Tramp od smaog početka drugog mandata krenuo u obračun sa političkim neistomišljenicima.

- Poslednji slučaj, ogromna tragedija i udarac na politički aktivizam i slobodu govora je ubistvo Čarlija Kirka, a to je smao povod da krene u konačan obračun sa političkim neistomišljenicima. Krenuo je sa slanjem Nacionalne garde isključivo u gradove gde vlada demokratska stranka, a ovo ubistvo je samo mali povod da krene u konačan udarac - kaže Jelača.

On kaže da je ovo samo početak i da je Tramp sada u obračunu sa ekstremnom levicom, a da je prvi korak obračun sa medijima:

- Sve bi to bilo u redu i razumljivo da aktuelni predsednik nije direktno odgovoran za klimu koju imamo u SAD. Duboka podeljenost na svim nivoima u samoj državi, on kao predsednik mora da u ovakvoj klimi ujedini naciju, spusti tenzije, on je taj koji mora da zaustavi ovo ludilo. Međutim, aktuelni predsednik radi sve suprotno od onoga što je njegov zadatak u ovom trenutku. Donald Tramp i njegova administracija profitiraju na besu naroda i tragediji - kaže Jelača.

Pogledajte kako su izgledali protesti u Londonu zbog posete američkog predsednika Donalda Trampa:

1/7 Vidi galeriju Demonstracije u Londonu povodom posete američkog predsednika Donalda Trampa Velikoj Britaniji Foto: Kin Cheung/AP

Jelača kaže da se postavlja pitanje šta se u Americi sada može smatrati slobodom govora, a šta govorom mržnje?

- Tramp je pravio političku karijeru na govoru mržnje. On na njegovoj internet platformi objavljuje najvulgarnije stvari protiv političkih protivnika, neistomišljenika i bivših političkih saveznika. Bilo ko ko je protiv njega, ili mu se suprostavi, automatski je smatran za ludog, bolesnog, ili na putu da oboli. To je retorika koja izaziva bes kod američke javnosti. Takve podele koje on pravi u ovom trenutku na one koji ga obožavaju i one koji ga kritikuju, to je podela na one koji su podobni i one koji nisu podobni. On ne sme to da radi, a upravo to radi. Deli naciju i nastaje mržnja na ulicama Amerike i vrlo napeta atmosfera gde je vrlo moguće da dođe do krvoprolića - kaže Jelača.

Jelača kaže i da su tvrdnje Trampa o tome da ima i drugih faktora koji destibilišu Ameriku, a ove tvrdnje su vezane i za ime Džordža Soroša, potpuno neosnovane.

- On upire prstom na određene ljude, ne kažem da nije istina da određene grupacije finansiraju određene grupe, ali to je ponovo njegova krivica. Napravio je levičare koji su u ekstremnoj fazi. Neverovatno je i za svaku osudu to što oni likuju i slave ubistvo Čarlija Kirka. Ipak, imate ekstremnu desnicu "MAGA" koja poziva na otvorenu odmazdu, da ljudi kupuju još više oružja i spreme se za nekakvo čišćenje Amerike. On je najveći krivac za ovaj ekstremizam i na desnici, i na levici - kaže Jelača.

Dejan Jelača navodi i da mu se prvi put dogodilo da mu u Sjedinjenim Američkim Državama neko kaže da "pazi šta priča" na društvenim mrežama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs