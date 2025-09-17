Slušaj vest

Jan Marsalek, odbegli šef tehnološke kompanije "Wirecard" koji je postao ruski obaveštajac, primećen je u Moskvi.

Marsalek, koji je vodio veliki špijunsku mrežu sa sedištem u Velikoj Britaniji i dok je bio u bekstvu od Interpola, fotografisan je na ulicama Moskve, sa presađenom kosom, držeći se za ruke sa svojom partnerkom u ruskoj prestonici.

Ovo je prvi put da je najtraženiji čovek u Evropi i jedan od najtraženijih ljudi na svetu viđen u javnosti otkako je pobegao u junu 2020. godine, kada je njegova kompanija - pomenuti nemački tehnološki gigant "Wirecard" - propala, ostavljajući rupu u poslovnim knjigama tešku 1,8 milijardi evra.

Traži se zbog prevare, a takođe je pod istragom u nekoliko evropskih zemalja zbog špijunaže.

Ruski istraživački veb-sajt "Insajder" sada je rekonstruisao neka od njegovih kretanja koristeći podatke o putovanjima, mobilne podatke i snimke nadzornih kamera sa ulica Moskve.

Borbene misije u Ukrajini

Istraga pokazuje da je Marsalek, pored prilično običnog života - putovanja na posao i sa posla u sedište Federalne službe bezbednosti (FSB) - povremeno putovao u Ukrajinu gde je navodno obavljao "borbene zadatke" u saradnji sa specijalnim snagama.

Snimljen je samo četiri meseca nakon što je njegova britanska špijunska mreža osuđena na ukupno više od 50 godina zatvora.

Hiljade poruka između Marsaleka i Orlina Ruseva, koji je koordinirao agente u britanskom Grejt Jarmutu iz Bugarske, zaplenila je metropolitanska policija. Poruke su otkrivale planove za otmice i ubistva neprijatelja Vladimira Putina.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Hristo Grozev i Roman Dobrohotov - novinari pomenutog ruskog lista "Insajder" - bili su među glavnim metama.

Pre toga, istraga britanskog lista "Telegraf" otkrila je: Marsalekovo učešće u "industrijskoj" špijunaži protiv Putinovih kritičara, njegove veze sa privatnim ruskim vojskama i veze sa tajnom nabavkom borbenih dronova za njihovu kasniju upotrebu na ukrajinskom frontu

U neverovatnom dvostrukom životu, tehnološki direktor kompanije "Wirecard" navodno je radio za Kremlj najmanje deset godina i imao je pristup mreži špijuna i policajaca u Velikoj Britaniji, SAD, Nemačkoj, Austriji, Izraelu, Italiji i Švajcarskoj. Nakon što je otkrivena prevara sa "Wirecardom", pobegao je iz Nemačke u Moskvu.

Poruke upućene pomenutom Rusou otkrile su da je on takođe blizak ruskoj mafiji i da se podvrgao kozmetičkim procedurama kako bi promenio svoj izgled - uključujući i transplantaciju kose.

Navodno je čak učio ruski jezik kako bi se bolje uklopio. "Insajder", koji je sproveo istragu zajedno sa nemačkim "Špiglom", "CDF-om" i austrijskim "Standardom", takođe je otkrio da je njegova profesorka ruskog jezika Tatjana Spiridonova, u međuvremenu, postala njegova ljubavnica.

Spiridonova, koja je snimljena kako drži Marsaleka za ruku, navodno je putovala u Evropu da pokupi telefone i laptopove koje su zaplenili Rusefini agenti. U zahtevu za pasoš odobrenje ruskih vlasti je navedeno kao "strogo poverljivo".

Posećivao Krim i Marijupolj, ima 5 identiteta

Podaci takođe pokazuju da je Marsalek od 2023. godine pet puta putovao na okupirani Krim u trajanju od 27 sati, često u pratnji ruskih komandosa Specnaza. Mobilni podaci ga takođe više puta postavljaju blizu rusko-ukrajinske granice, a zapisi takođe pokazuju posetu prvoj liniji fronta u okupiranom Marijupolju. Izvori bezbednosti su rekli "Insajderu" da je na borbenoj dužnosti.

Veruje se da je Marsalek, koji koristi najmanje pet različitih identiteta, putovao u Dubai od 2020. godine, gde je navodno umešan u pranje novca i trgovinu krvavim dijamantima. Istrage o njegovim obaveštajnim aktivnostima pre i posle bekstva iz Nemačke su u toku u nekoliko evropskih zemalja.