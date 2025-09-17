Slušaj vest

Donald Tramp je, zajedno sa suprugom Melanijom, stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo, u njegovu drugu državnu posetu kao predsednik SAD, a sa njim je došlo i desetine saradnika i impozantna oprema za potrebe ogromne bezbednosne operacije.

BBC navodi da mere neophodne za bezbednost predsednika SAD tokom boravka koštaju milione dolara i obuhvataju njegove lične jedinice Tajne službe, kao i hiljade lokalnih policajaca.

Demonstranti su na zidine dvorca Vindzor projektovali fotografije Trampa, Džefrija Epstajna i Melanije.

Tokom Trampove prve državne posete u junu 2019. godine angažovano je više od 6.000 pripadnika londonske policije, a procenjuje se da su troškovi iznosili oko 3,9 miliona evra.

Mere za bezbednost predsednika Trampa dodatno su pojačane proteklih dana, posle pucnjave na univerzitetu u Juti, kada je ubijen konzervativni aktivista Čarli Kirk.

Ronald Kesler, autor i stručnjak za Tajnu službu, navodi da pripreme za državnu posetu počinju „nedeljama unapred" i obuhvataju koordinaciju sa lokalnom policijom, kao i praćenje potencijalnih pretnji.

Oko 60 agenata Tajne službe obično je neposredno zaduženo za predsednikovu ličnu zaštitu, dok lokalna policija uspostavlja kordone, blokira saobraćaj i obezbeđuje vazdušni prostor.

Očekuje se da će u pratnji predsednika biti stotine članova osoblja i tehničke podrške.

'Leteća Bela kuća'

Bračni par Tramp doputovao je u Britaniju predsedničkim avionom, posebno prerađenim Boingom 747-200B, poznatim kao "Er fors 1" (Air Force One), koji mnogi zovu 'Leteća Bela kuća'.

Er fors jedan zapravo nije konkretan avion, već se odnosi na jedan od dva specijalno prilagođena Boinga 747-200B koji na repu imaju oznake 28000 i 29000.

Iako spolja izgleda kao običan putnički avion, Er fors jedan je klasifikovan kao vojni avion zbog napredne elektronske opreme i odbrambenih sistema.

Američki predsednički avion "Er fors uan" Foto: Evan El-Amin/Shutterstock

Projektovan je da izdrži vazdušni napad ometanjem neprijateljskih radara i može da izbacuje mamce, tačnije signalne rakete koje emituju toplotu i tako sa kursa mogu da skrenu rakete sa toplotnim navođenjem.

Može i da se dopunjava gorivom u letu, zbog čega praktično može da leti neograničeno, što može da bude presudno u vanrednim situacijama.

Foto: US Secret Service via x

Unutrašnjost aviona je površine 3700 kvadratnih metara na tri nivoa, u koje spadaju predsednički apartman, medicinska jedinica sa operacionim stolom.

Foto: US Secret Service via x

Postoje i odvojeni prostori za novinare, visoke zvanice, obezbeđenje, i administrativno osoblje.

Predsednička limuzina 'Zver'

Po sletanju, predsednik se vozi Kadilakom 1 (Cadillac One), unapređenoj predsedničkoj limuzini čiji nadimak je "Zver" iz očiglednih razloga.

Dve identične predsedničke limuzine, kao i nekoliko drugih vozila Tajne službe, prebačeni su u Britaniji vojnim transportnim avionima pre Trampovog dolaska.

Dok predsednik putuje u jednom vozilu 'Zveri', drugo ga prati kao mamac, a oba imaju iste vašingtonske registarske tablice 800-002.

Tajna služba i kompanija Dženeral motors (General Motors) koja je proizvela vozila, drže u tajnosti tačne specifikacije limuzina, ali su pojedine bezbednosne karakteristike poznate.

Vozila imaju oklopnu karoseriju i neprobojna stakla i teška su oko devet tona.

Navodno imaju bacače suzavca, opremu za noćno osmatranje i ugrađen satelitski telefon.

Novije verzije limuzine navodno imaju i rezervu kiseonika, kao i frižider sa zalihama krvi koja odgovara krvnoj grupi predsednika za hitne medicinske slučajeve.

Zver se kreće u predsedničkoj koloni u kojoj je često više od deset vozila, među kojima su policijska pratnja, timovi za protivnapad i neutralisanje pretnji, okloplno SUV vozilo za komunikaciju poznato kao Roudraner (Roadrunner), medicinski tim, i novinari.

Posmatračima, pa i mogućim napadačima je teško da odrede u kojem vozilu u koloni se nalazi predsednik.

Kesler kaže da agenti Tajne službe čak mogu „ispod nadvožnjaka da prebace Trampa iz jednog automobila u drugi".

Vazdušna pratnja

Iako će Tramp za kraće destinacije koristiti predsedničku limuzinu, očekuje se da će uglavnom putovati avionom, kao što je bio slučaj i prilikom njegove posete Škotskoj u julu ove godine.

Predsednik će najverovatnije u UK dopremiti čitavu flotu helikoptera.

U floti će biti i Marinac 1 (Marine One), koji kao i "Er Fors 1" nije konkretna letelica, već se odnosi na bilo koju letelicu američkih marinaca koja prevozi predsednika.

Za ovu posetu verovatno će biti korišćen Sikorsky VH-3D Sea King, koji je prošle nedelje viđen iznad Vindzora.

Ovi specijalno prilagođeni helikopteri opremljeni su sistemima za protivraketnu odbranu, uređajima za ometanje radara i elektronikom otpornom na elektromagnetni impuls nuklearne eksplozije.

Kao dodatna mera bezbednosti, Marinac 1 obično leti u formaciji sa više identičnih helikoptera koji služe kao mamci.

U pratnji su obično i dva ili tri Ospri MV-22 aviona (Orao ribar), koji su osposobljeni za vertikalno sletanje kao helikopter i lete brzinom aviona.

Ospri MV-22 Foto: DARREN ENGLAND/AAP

Ovim letelicama koje imaju rotore na bočnim stranama prevozi se pomoćno osoblje, specijalne jedinice i agenti Tajne službe koji su zaduženi za rešavanje svih vanrednih situacija tokom leta.

Ospri letelice su naročito bučne kada su im rotori podešeni za lebdenje i sletanje.

Čuli su se iznad Londona tokom prethodne Trampove posete 2019. godine.

Osim predsednika, i ostali članovi njegovog osoblja prevoze se letelicama, pa često ima više helikoptera u pratnji.

Pretnja od dronova

Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila ugostiće Trampa i njegovu suprugu u zamku Vindzoru, umesto u Bakingemskoj palati koja se trenutno renovira.

Policija zadužena za dolinu reke Temze saopštila je da će tokom posete vazdušni prostor iznad Vindzora biti strogo ograničen za dronove i druge letelice.

Foto: Shutterstock

Kesler navodi da je pretnja od dronova u poslednje vreme u središtu pažnje Tajne službe, posebno posle pokušaja ubistva predsednika u julu 2024. godine kada su otkrivene ranjivosti u sposobnostima službe za borbu protiv dronova.

Američki predsednik u UK-u boravi dva dana, ali nije planirano da učestvuje ni u kakvim javnim događajima.