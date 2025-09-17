Slušaj vest

Izraelska vojska (IDF) pokrenula je novu fazu operacije "Gideonove kočije" u gradu Gazi dok se više od pola miliona stanovnika i dalje nalazi u najvećem gradu Pojasa Gaze.

Dve divizije IDF-a ušle su u grad Gazu iz različitih pravaca, a uskoro će im se pridružiti još jedna. Po proceni IDF-a, operacija će trajati oko dva do tri meseca.

Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Palestinska regulatorna agencija za telekomunikacije, sa sedištem na Zapadnoj obali, saopštila je da su izraelski napadi na glavne mrežne linije u severnoj Gazi ugasili internetske i telefonske usluge, zbog čega su stanovnici Gaze odsečeni od ostatka sveta, javljaju agencije.

Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Asošiejtid pres javlja da nakon više pokušaja nisu uspeli da kontaktiraju ljude u gradu Gazi.

Izraelski napad na bolnicu Naser u Gazi. Poginulo je najmanje 15 ljudi, a među stradalima su i novinari. Izraelska vojska je izvela dvostruki napad na bolnicu. Foto: Twitter

Podsetimo, izraelska vojska je najavila otvaranje "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju stanovnika iz grada Gaze, gde je Izrael juče pokrenuo veliku kopnenu ofanzivu.

Velika glad zavladala Pojasom Gaze. Ljudi ginu od izraelskih metaka i bombi dok čekaju za brašno i humanitarnu pomoć. Snage IDF na njih otvaraju vatru. U palestinskoj enklavi zavladala je sveopšta glad, hrana je veoma skupa i retka, nema je na pijacama, a nema ni pijaće vode. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

"Saobraćaj će biti dozvoljen duž ulice Salah al-Din, a zatim južno od Vadi Gaze", naveo je portparol vojske na društvenoj mreži X.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

On je naveo da će "u ovoj fazi, ruta biti otvorena samo 48 sati" - od 12.00 časova 17. septembra do 12.00 časova 19. septembra.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu, a nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija prvi put je ocenila da Izrael sprovodi genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Mnogi Palestinci tvrde da su stalna raseljavanja teža od gladi i vazdušnih napada od kojih pokušavaju da pobegnu.

"Ovo raseljavanje je gore od gladi, gore od bombardovanja. Kunem se Svemogućim Bogom, malopre sam razmišljao da se vratim kući i umrem tamo, umesto da ostanem zaglavljen u ovoj bedi, u ovim gužvama", rekao je mladi Palestinac Ahmed Hadra.

(Kurir.rs/AP news)

