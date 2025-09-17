Slušaj vest

Izraelska vojska (IDF) pokrenula je novu fazu operacije "Gideonove kočije" u gradu Gazi dok se više od pola miliona stanovnika i dalje nalazi u najvećem gradu Pojasa Gaze.

Dve divizije IDF-a ušle su u grad Gazu iz različitih pravaca, a uskoro će im se pridružiti još jedna. Po proceni IDF-a, operacija će trajati oko dva do tri meseca.

1/9 Vidi galeriju Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Palestinska regulatorna agencija za telekomunikacije, sa sedištem na Zapadnoj obali, saopštila je da su izraelski napadi na glavne mrežne linije u severnoj Gazi ugasili internetske i telefonske usluge, zbog čega su stanovnici Gaze odsečeni od ostatka sveta, javljaju agencije.

1/6 Vidi galeriju Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Asošiejtid pres javlja da nakon više pokušaja nisu uspeli da kontaktiraju ljude u gradu Gazi.

1/10 Vidi galeriju Izraelski napad na bolnicu Naser u Gazi. Poginulo je najmanje 15 ljudi, a među stradalima su i novinari. Izraelska vojska je izvela dvostruki napad na bolnicu. Foto: Twitter

Podsetimo, izraelska vojska je najavila otvaranje "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju stanovnika iz grada Gaze, gde je Izrael juče pokrenuo veliku kopnenu ofanzivu.

1/12 Vidi galeriju Velika glad zavladala Pojasom Gaze. Ljudi ginu od izraelskih metaka i bombi dok čekaju za brašno i humanitarnu pomoć. Snage IDF na njih otvaraju vatru. U palestinskoj enklavi zavladala je sveopšta glad, hrana je veoma skupa i retka, nema je na pijacama, a nema ni pijaće vode. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

"Saobraćaj će biti dozvoljen duž ulice Salah al-Din, a zatim južno od Vadi Gaze", naveo je portparol vojske na društvenoj mreži X.

1/5 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

On je naveo da će "u ovoj fazi, ruta biti otvorena samo 48 sati" - od 12.00 časova 17. septembra do 12.00 časova 19. septembra.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu, a nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija prvi put je ocenila da Izrael sprovodi genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Mnogi Palestinci tvrde da su stalna raseljavanja teža od gladi i vazdušnih napada od kojih pokušavaju da pobegnu.