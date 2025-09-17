Slušaj vest

Američki državni sekretar Mark Rubio rekao je da SAD poništavaju i odbijaju vize ljudima koji slave ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

On je u objavi na društvenoj mreži X istakao da SAD neće ugostiti strance koji slave smrt njenih građana dodajući da je u toku ukidanje viza.

"Ako ste ovde (u SAD) sa vizom i navijate za javno ubistvo političke ličnosti, spremite se za deportaciju. Niste dobrodošli u ovoj zemlji", napisao je Rubio.

1/9 Vidi galeriju Američki državni sekretar Marko Rubio stigao na satanak šefova diplomatija NATO u turskom gradu Anatalija Foto: Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

Slično upozorenje objavio je prethodno i zamenik državnog sekretara Kristofer Landau koji je na društvenim mrežama napisao da stranci koji glorifikuju nasilje i mržnju nisu dobrodošli u SAD.

"Zgrožen sam kada vidim neke na društvenim mrežama da hvale, racionalizuju ili olako omalovažavaju događaj (ubistvo Kirka) i naložio sam našim konzularnim službenicima da preduzmu odgovarajuće mere", napisao je Landau.

1/5 Vidi galeriju Tinejdžer (19) uništava cveće i zastavice postavljene u čast ubijenog Čarlija Kirka u Feniksu. Foto: Printscreen/X

Briselski portal Juronjuz piše da za sada nije jasno koliko je viza povučeno ili odbijeno, niti po kom osnovu Stejt department preduzima takve mere. Nije poznato ni da li je nova politika Vašingtona pogodila nekog evropskog državljanina.

Kirk je ubijen 10. septembra dok je govorio studentima na Univerzitetu Juti veli, a osumnjičeni je uhapšen.

1/6 Vidi galeriju Tuča pristalica i protivnika Čarlija Kirka u Ajdahou. Foto: Screenshot Fox News, John Locher/AP, Screenshot Fox News

Nakon ubistva, američki konzervativci kritkovali su ljude koji su omalovažavali Kirka ili ismevali njegovu smrt.

Prema izveštajima, više ljudi iz sektora poputa avijacije, obrazovanja i medija izgubilo je posao ili su suspendovani zbog objava o Kirku na društvenim mrežama.

1/15 Vidi galeriju Tuga širom Amerike zbog ubistva Čarlija Kirka. Zastave su na pola koplja, ljudi se mole i pale sveće u njegovu čast. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Lindsey Wasson/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle

Pretnje administracije američkog predsednika Donalda Trampa posle ubistva Kirka da će se obračunati sa onim što naziva "radikalnom levicom" izazvale su bojazni da američka desnica pokušava da iskoristi bes zbog ubistva kako bi suzbila političku opoziciju.

1/4 Vidi galeriju Džej Di Vens pored kovčega sa telom ubijenog Čarlija Kirka. Foto: screenshot X/nicksortor

Američka državna tužiteljka Pam Bondi okrivila je za ubistvo "levičarske radikale" i rekla da će "oni biti pozvani na odgovornost".

1/19 Vidi galeriju Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta veli Foto: Alex Goodlett/FR171569 AP, Hannah Schoenbaum/AP, Ross D. Franklin/AP

"Postoji sloboda govora a postoji i govor mržnje", rekla je Bondi u intervjuu ranije ove nedelje. "Aposlutno ćemo vas ciljati, napadati, ako ciljate bilo koga govorom mržnje", dodala je.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Njen intervjuu izazvao je brojne kritike i sa levice, i sa desnice, i kritičari kažu da ne postoji izuzetak za govor mržnje po Prvom amandmanu (američkog Ustava).