Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je zastrašujući snimak ruskog napada na Harkov.

Kako tvrdi, mete su bile univerzitetske zgrade, a na snimku se vidi kako prodavac jaja snima dim koji kulja posle eksplozije, dok narod koji je došao da obavi kupovinu na pijaci panično beži.

"Tokom dana pogođen je centar Harkova, mete su bile univerzitetske zgrade. Nacionalni farmaceutski univerzitet - za Rusiju samo još jedna meta. Ruske vođene vazdušne bombe nastavljaju da padaju na zajednice u Sumskoj, Harkovskoj i Donjeckoj oblasti. FPV napadi dronovima nastavljaju se u Zaporoškoj oblasti. Herson je pod stalnim artiljerijskim granatiranjem", naveo je Zelenski.

1/28 Vidi galeriju Ruski napad na Harkov Foto: x

Potom se osvrnuo i na to zašto Rusija može da "priušti" napade.

"Jedini razlog zašto Rusija sve ovo može da priušti jeste taj što ne oseća bol. Dokle god Rusija ne bude osetila zaista značajne gubitke - pre svega ekonomske gubitke - nastaviće da izbegava istinsku diplomatiju i okončanje rata. Ključno je da svet odgovori na svaki napad. Ključno je da Evropa, Sjedinjene Države, G7 i G20 ne daju Rusiji vreme - vreme za rat. Potrebne su snažne sankcije. Potrebne su snažne carine na rusku trgovinu. Potrebna je snažna zaštita života", dodao je.

Otkrio je i da su izvedeni napadi na Zaporožje.

"Tipičan dan za Rusiju, koja, nažalost, i dalje uspeva da izbegne zaista snažan globalni pritisak kao odgovor na produžavanje rata.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP/Frank Gunn, AP/Mikhail Metzel, EPA Stringer

Noću je izvedena serija brutalnih raketnih, artiljerijskih i vazdušnih bombnih napada na Zaporožje - na obične stambene kuće i gradsku infrastrukturu. Nažalost, tokom dana broj ranjenih je porastao. Ima i poginulih. Ujutru je Rusija izvela još jedan napad dronom na civilni logistički centar u Kijevskoj oblasti. Bez ikakve vojne svrhe. Namerni ruski udar na ukrajinski biznis".