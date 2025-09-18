Slušaj vest

Oni se svake godine pripremaju za taj dan. Tema je uvek nova, ali je suština ista, dan je posvećen porodici, a performans pripremaju najmlađi Švajcarci, predškolci i osnovci predvođeni vaspitačima i nastavnicima.

Ovogodišnji performans posvećen je starijim ljudima, bakama i dedama, ali i astronautima, vikinzima i omiljenim likovima iz dečjih crtaća.

Foto: T.S. / Kurir

Kostimirani sa svojim vaspitačima i nastavnicima najmlađi predškolci i osnovci prošetali su centralnim ulicama grada. Šetnju kostimirane dece pratili su njihovi roditelji, bake, dede, rodbina, ali i građani Wohlena.

Najmlađi su šetnju upriličili raznobojnim konfetama i bombonama. Konfetama su prekrili gradske ulice, ali i nasmejane građane koji su pratili performans. Darivali su im bombone, a svečana ceremonija u znak dana koji je posvećen porodici, a koji se obeležava u celoj Švajcarskoj, ispraćena je i prigodnom živom muzikom.

Foto: T.S. / Kurir

Potrudili su se najmlađi i vešto uz pomoć roditelja napravili i obukli maštovite kostime kako bi dočarali izgled starijih sugrađana i omiljenih likova.