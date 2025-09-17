Slušaj vest

Ujedinjene nacije su danas izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog nestašice hrane i drugih potrepština u severnom delu Gaze, gde je stotine hiljada ljudi već izloženo gladi, pošto je Izrael prošle nedelje zatvorio jedini prelaz u tom području.

Izrael je juče započeo kopnenu ofanzivu da bi preuzeo kontrolu nad gradom Gazom, penosi Rojters. Stotine hiljada ljudi pronašlo je utočište u gradu, a mnogi ne žele da se presele zbog teških uslova i nedostatka hrane u južnom delu Pojasa Gaze i straha od trajnog raseljavanja, navodi agencija.

"Postoji ozbiljna zabrinutost zbog nestašice goriva i hrane do kojih će doći u roku od nekoliko dana, jer trenutno nema direktnih ulaznih tačaka za pomoć u severnom delu Gaze, a snabdevanje sa juga ka severu postaje sve teže zbog sve gušćeg saobraćaja i nesigurnosti", saopštila je Humanitarna kancelarija UN (OCHA).

Prelaz Zikim je zatvoren 12. septembra i od tada nijedna humanitarna organizacija nije uspela da uveze pomoć, navodi se u saopštenju. Izraelska vojska nije odgovorila na zahtev da pruži komentar.

Kasno sinoć saopštila je da će dozvoliti ulazak humanitarnoj pomoći u severnu Gazu, bez navođenja detalja. Izrael kontroliše sve pristupe Gazi i navodi da dozvoljava ulazak dovoljno pomoći u hrani u enklavu.

On optužuje Hamas za krađu pomoći, što pripadnici te militantne palestinske organizacije poriču.

Svetska organizacija za praćenje gladi saopštila je prošlog meseca da grad Gaza i okolna područja zvanično pate od gladi i da je verovatno da će se ona proširiti.