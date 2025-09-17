Slušaj vest

Danska, članica NATO-a, planira da prvi put nabavi precizno oružje dugog dometa kao sredstvo odvraćanja od Rusije, javlja DPA.

Premijerka Mete Frederiksen, ministar odbrane Troels Lund Poulsen i ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen danas su objavili ovu odluku, ali nisu pružili detalje o vrsti, ceni ili vremenskom okviru. Frederiksen je opisala potez kao „promenu paradigme u danskoj odbrambenoj politici“.

"Nema sumnje da će Rusija predstavljati pretnju za Evropu i Dansku i u godinama koje dolaze", rekla je Frederiksen novinarima, prenosi Rojters.

Cilj, rekla je ona, jeste da se obezbedi kredibilno sredstvo odvraćanja od napada na Dansku i NATO u celini. Prema rečima premijerke, obaveštajne procene ukazuju da ne postoji neposredni rizik od vojnog napada na Dansku, čak i ako Rusija predstavlja stvarnu pretnju NATO-u uopšte.

Mete Frederiksen Foto: EPA-EFE/Nikolai Linares

U kontekstu produženog rata Rusije protiv Ukrajine, Danska već neko vreme značajno jača svoje odbrambene kapacitete. Zvaničnici će sada ispitati tržište preciznog oružja i odlučiti koja je najbolja opcija za potrebe Danske.

„Ovo bi moglo da uključuje rakete ili dronove sposobne da ciljaju pretnje na neprijateljskoj teritoriji, kao što su mesta za lansiranje raketa“, rekao je ministar odbrane.