Julija Navaljna, udovica vodećeg ruskog opozicionog političara Alekseja Navaljnog, izjavila je da su rezultati testova dve strane laboratorije sprovedeni na biološkim uzorcima njenog muža pokazali da je ubijen otrovom.

Aleksej Navaljni (47) je iznenada preminuo 16. februara 2024. u ruskom zatvoru u Arktičkom krugu, čime je ruska opozicija izgubila svog najpopularnijeg lidera.

Njegova supruga je više puta optuživala Rusiju za ubistvo svog muža, što je Kremlj odbacivao kao besmislicu. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su pre njegove smrti postojali planovi za razmenu zatvorenika sa Zapadom, i da su oni uključivali i Navaljnog.

Julija Navaljna Foto: Profimedia / Alexandr Kryazhev / Sputnik

Navaljna je na platformi X objavila video u kojem je rekla da je 2024. godine biološki materijal prokrijumčaren u inostranstvo i da su ga dve laboratorije analizirale.

"Laboratorije u dve različite zemlje došle su do istog zaključka: Aleksej je ubijen. Tačnije, otrovan", rekla je.

Takođe su prvi put objavljene i fotografije iz njegove ćelije, snimljene odmah nakon što je preminuo, na kojima se vidi da je povraćao pre smrti.

Navaljna je zatražila od laboratorija da objave svoje nalaze o onome što je nazvala "neprijatnom istinom". Nije precizirala koji je otrov pronađen.

"Ovi rezultati su od javnog značaja i moraju biti objavljeni. Svi zaslužujemo da znamo istinu", dodala je Navaljna.

Na pitanje o njenim izjavama, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne zna ništa o njenim rečima i da ne može ništa da komentariše.

Kremlj političke saveznike Navaljnog prikazuje kao opasne ekstremiste koji nastoje da destabilizuju Rusiju u korist Zapada, a tvrdi i da Putin uživa ogromnu podršku među običnim Rusima.

Navaljni je Rusiju pod Putinovim vođstvom opisivao kao krhku kriminalnu državu kojom upravljaju lopovi, ulizice i špijuni koji brinu samo o novcu. Dugo je predviđao da bi Rusija mogla doživeti seizmičke političke potrese, uključujući i revoluciju.

U jednom od svojih poslednjih eseja iz 2023, osudio je rusku elitu zbog njene pokvarenosti, izražavajući mržnju prema onima koji su prokockali istorijsku priliku za reformu zemlje nakon sloma Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Navaljni je stekao divljenje širom sveta jer se 2021. godine vratio u Rusiju iz Nemačke, gde je bio na lečenju nakon što su zapadne laboratorije utvrdile da je bio otrovan nervnim agensom u Sibiru.

Po dolasku u Rusiju uhapšen je i osuđen na kazne zbog prevare i ekstremizma i na osnovu drugih optužbi koje je smatrao izmišljenim kako bi ga ućutkali.

Prošle godine Navaljna je odbacila informacije ruskih istražitelja prema kojima je Navaljni preminuo od "kombinacije bolesti". Prema podacima američkih obaveštajnih agencija, Putin nije naredio njegovo ubistvo, izvestili su Associated Press i Wall Street Journal.

Navaljna je rekla i da je istina o smrti njenog muža „neprijatna“ za neke političare sa Zapada, ali nije iznela njihova imena niti bilo kakve konkretne detalje.