Rat u Gazi je morao da uđe u svoju najcrnju fazu da bi usledila konkretna, makar i retorička reakcija međunarodne zajednice. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija (UN) prvi put je u svom izveštaju od 72 stranice zaključila da Izrael vrši genocid nad Palestincima i da su visoki vladini zvaničnici podsticali genocid od 7. oktobra 2023. godine. U izveštaju se navode četiri genocidna dela: ubijanje Palestinaca, nanošenje teških telesnih i mentalnih povreda, namerno stvaranje životnih uslova sa ciljem fizičkog uništenja grupe u celosti ili delimično, te uvođenje mera kojima se onemogućavaju rađanja unutar grupe. Izrael odbacuje ove optužbe, tvrdeći da se vojna kampanja sprovodi u samoodbrani i u skladu sa međunarodnim pravom.

U emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, Boško Jakšić, Dragan Vujičić i Miodrag Kapor razgovarali su o težini ovih optužbi, odgovornosti međunarodne zajednice i implikacijama koje imaju na političke saveze.

Jakšić i Vujičić o genocidu i humanitarnoj krizi u Palestini

Boško Jakšić je otvoreno govorio:

- Kada imamo u vidu da je u toj samoodbrani ubijeno više od 65.000 Palestinaca, da je najmanje 200.000 ranjeno, da je gotovo svaki Palestinac tokom ove nepune dve godine rata barem četiri puta relociran iz jedne rušivine u drugu, i da je kampanja izgladnjivanja dovela do katastrofalne humanitarne krize, jasno je da postoji namera genocida. Cilj Netanjahove koalicije da protera Palestince iz Gaze, anektira zapadnu obalu i stvori biblijski Izrael potvrđuje tezu genocida.

Jakšić je dalje naglasio:

- Po definiciji genocida, pokušaj uništenja jedne etničke, verske ili bilo kakve grupe uključuje muškarce, žene i decu. Palestinci su meta i kao etnička i kao verska grupa.

Vujičić je odgovorio da li je bilo potrebno dve godine da bi svet reagovao. On je objasnio da komisija UN-a radi od maja 2021. godine i da izveštaji pokazuju kontinuirano i detaljno praćenje događaja.

- Izveštaj sadrži 72 strane i 258 tačaka. To nisu proizvoljni zaključci, glasalo je 86% članova komisije da je u pitanju genocid. Ovo potvrđuje da se radi o ozbiljnom, meritornom dokumentu - rekao je Vujičić.

Vujičić je posebno istakao ulogu međunarodnih kompanija i tehnologija u sukobima:

- Gugl i druge kompanije omogućavaju infrastrukturu za vođenje ovih operacija, što podiže pitanje odgovornosti i saveznika u izvršenju zločina.

Kapor o međunarodnoj pravdi i reakcijama država

Kapor je dodao:

- Sloboda mišljenja ne znači slobodu od činjenica. Postoji skoro konsenzus stručnjaka međunarodnog krivičnog prava da Izrael pod vladom Netanjahua kontinuirano vrši ratne zločine u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Postoje preliminarne odluke Međunarodnog krivičnog suda i Međunarodnog suda pravde koje potvrđuju ove tvrdnje.

On je istakao i domaće implikacije:

- U Srbiji se Palestinci koriste kao političko sredstvo. Neke grupe koriste palestinske žrtve da okrive kolektivni zapad, dok istovremeno podržavaju ratne zločine u Gazi. Motivacija je interesna i materijalna.

Jakšić je upozorio:

- Ako ova rezolucija bude formalno prihvaćena, praktično ništa se neće promeniti na terenu. Međunarodni sudovi nemaju mehanizme da kazne Izrael jer u Savetu bezbednosti Sjedinjene Države uvek stavljaju veto. Svetska zajednica nema moć da spreči dalje masovne ubistva.

On je takođe opisao vojnu situaciju:

- Netanjahu je mobilisao 60.000 rezervista, treća divizija uskoro stiže, a novih 70.000 tek treba da bude mobilisano. Civilne žrtve plaćaju cenu neuspeha uništenja Hamasa, što Netanjahu od početka najavljuje kao cilj.

Kapor se osvrnuo i na zemlje koje su ćutke ispratile najnovija dešavanja.

- Ćutanje u vreme zla obično znači saučesništvo. Svaka država ima svoje razloge, Nemačka i Austrija imaju istorijske okolnosti koje utiču na stav prema Izraelu. Holandija, na primer, se distancirala od današnjih akcija Izraela. Dolaskom Donalda Trumpa, zapadna liberalna demokratija je prilagodila tumačenje međunarodnog prava, što urušava poverenje u liberalni poredak i koristi međunarodnim rivalima poput Kine i Rusije.

Vujičić je preneo Netanjahuove izjave:

- Predstavio je Izrael kao buduću super Spartu. U velikom delu izraelskog društva postoji podrška nastavku rata, čak i idejama koje prevazilaze sam pojam genocida. To otvara moralna pitanja, kako postupati sa Amerikancima sa dvojnim državljanstvom koji ratuju u Izraelu? Da li su i oni počinioci genocida?

