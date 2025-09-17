"MIGRANTI DOBRODOŠLI, TRAMP NIJE": Hiljade Britanaca protestovalo u Londonu protiv posete predsednika SAD (VIDEO, FOTO)
Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je danas u centru Londona protiv politike američkog predsednika Donalda Trampa, koji je započeo dvodnevnu državnu posetu Velikoj Britaniji.
„Migranti dobrodošli, Tramp nije dobrodošao“, „Ne rasizmu, ne Trampu“ i „Bombardujete decu u Gazi, gozbite se u Velikoj Britaniji“, pisalo je na transparentima demonstranata. Skup, koji je organizovala grupa „Stop Trampu“, obezbeđivalo je više od 1.600 policajaca, saopštila je londonska policija.
Tramp je sinoć stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo u svoju drugu državnu posetu zemlji.
Raskošna dobrodošlica
Kralj Čarls III predsedniku i njegovoj supruzi Melaniji. priredio je raskošan prijem u zamku Vindzor, oko 40 kilometara od Londona. Zvanični banket je planiran za večeras.
Ali Donald Tramp nije popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu.
„Želimo da britanskom narodu pružimo priliku da izrazi svoj prezir prema Donaldu Trampu, njegovoj politici, njegovom rasizmu“, rekla je Zoi Gardner iz grupe „Stop Tramp“ za AFP.
„Plaši me što svet preuzimaju zaista zli ljudi“, rekla je za AFP Džo Vilijamson, 58-godišnja demonstrantkinja.
„Prošlog vikenda su ovde bile velike demonstracije, veoma rasističke prirode, pa smo i mi želeli da se izrazimo“, dodala je.
Kurir.rs/Agencije