Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da Poljska nije sposobna da „zaštiti ljude“ u slučaju „masovnog ruskog vazdušnog napada“.

Prošle nedelje 19 ruskih dronova ušlo je u poljski vazdušni prostor, a samo četiri su oborena.

U razgovoru za Skaj njuz, Zelenski je uporedio učinke protivvazdušne odbrane Ukrajine sa poljskim, navodeći iskustvo Kijeva u odbijanju ruskih napada.

„Naše ratno vazduhoplovstvo, oni rade sa protivvazdušnom odbranom i mobilnim grupama, ali i vojnim avionima i dronovima presretačima... Sve je to delovalo protiv 810 vazdušnih ciljeva i uništilo 700 njih. To je veliki broj“, rekao je Zelenski.

„Ako uporedite da smo mi uništili 700 od 810, a Poljaci su imali, mislim 19 dronova, a uništili su četiri. Naravno, oni ne mogu da zaštite ljude ako imaju masovan napad“, istakao je on.

„Razumljivo je da nisu spremni za takve stvari“

Zelenski je napomenuo da su ograničene mogućnosti Poljske za odbranu od dronova razumljive, s obzirom na nedostatak direktnog borbenog iskustva. „Ovo nije poruka našim poljskim prijateljima. Oni nisu u ratu, tako da je razumljivo da nisu spremni za takve stvari“, rekao je.

Foto: EPA Stringer

Dodao je da je Ukrajina spremna da pomogne Varšavi u jačanju odbrane, nudeći obuku za taktiku borbe protiv dronova. Takođe je rekao da su ruski napadi na poljsku teritoriju osmišljeni da poseju nesigurnost među saveznicima NATO-a i oslabe zapadnu podršku Kijevu.