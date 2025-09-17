Slušaj vest

Ujedinjene nacije (UN) su objavile da su žene u Pojasu Gaze primorane da rađaju na ulicama, dok su hiljade ljudi raseljene zbog izraelskih vojnih operacija koje traju od oktobra 2023. godine, javlja Anadolija.

„Izraelska ofanziva u Gazi primorava žene da se porađaju na ulicama, bez bolnica, lekara ili čiste vode“, rekao je portparol UN Stefan Dižarik na konferenciji za novinare, pozivajući se na Fond UN za stanovništvo (UNFPA).

„Situacija se pogoršava iz sata u sat“

„UNFPA kaže da je 23.000 žena ostavljeno bez nege, a oko 15 beba se rađa svake nedelje bez medicinske pomoći“, dodao je.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Dižarik je pozvao na hitnu zaštitu civila, rekavši da se situacija na terenu „pogoršava iz sata u sat“. Naglasio je da „izdavanje naređenja za evakuaciju ne oslobađa strane u sukobu njihove odgovornosti da zaštite civile tokom neprijateljstava“.

Rekao je da je Izrael „ponovo naredio“ ljudima u gradu Gazi da napuste to područje u narednih 48 sati i „upute se ka jugu preko privremenog prelaza na putu Salah ad Din, koji prolazi kroz centar Pojasa Gaze“.

„Hiljade ljudi nastavlja da beže zbog aktivnih neprijateljstava. Putevi su, kao što možete da zamislite, začepljeni. Ljudi su gladni, a deca su traumatizovana“, rekao je on.

„Skoro 40.000 ljudi je raseljeno“

Dižarik je izjavio da je skoro 40.000 ljudi raseljeno na jug između ponedeljka i utorka, a oko 200.000 kretanja je zabeleženo od sredine avgusta.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

„Partneri su postavili tri punkta podrške u područjima koja primaju raseljena lica u južnoj Gazi kako bi pomogli razdvojenoj deci, siročadi i povređenoj deci“, dodao je.

Ističući kolaps zdravstvenih službi, zvaničnik UN je rekao da je od prekida vatre u martu „pogođeno 80 medicinskih punktova i centara za primarnu zdravstvenu zaštitu koji pružaju ambulantne usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja, a 65 od njih je van funkcije“.

Takođe je naglasio da Izrael nastavlja da ometa operacije pružanja pomoći u enklavi, rekavši da su „juče otkazane ili odbijene dve humanitarne operacije za prijem pošiljki hrane sa prelaza u Gazi“.

„Druge misije su bile omogućene, ali su se suočile sa preprekama na terenu. Prelaz Zikim je bio zatvoren peti dan zaredom“, rekao je on.

Anadolija/Agencije

