AUTOBUSI BEZ VOZAČA - DA, MOGUĆE JE! Ovaj evropski grad uveo nesvakidašnju novinu: Evo na koji način funkcioniše
Luksemburg je pokrenuo pilot projekat sa dva besplatna autonomna električna šatla u gradu Eš, koji su deo projekta nacionalne železničke kompanije (CFL). Kompanija je inače testna platforma za budućnost pametne mobilnosti.
U ovom gradu puštena su u rad dva autonomna, električna šatl autobusa, koji su deo gradskog prevoza. Oni saobraćaju ulicama grada radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, na ruti koja je dugačka pet kilometara. Maksimalna brzina kretanja im je 25 kilometara na čas.
Predstavljaju dopunu redovnom gradskom saobraćaju.
Vozila su opremljena senzorima, laserima, uređajem za detektovanje prepreka na putu, pa je zbog toga skrenuta pažnja građanima da ne pretrčavaju ulicu ispred ovog vozila.
Iako su ova vozila bez vozača, propisi nalažu da vozač mora da bude u vozilu, zbog iznenadnih situacija.
Dva šatla povezuju želežničku stanicu sa univerzitetom isrednjom školom.Ova vozila su namenjena da dopune, a ne da zamene postojeće opcije mobilnosti.
Kurir.rs/RTS