Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Šikorski je izjavio da među članicama NATO-a nema volje da se izađe u suret ponovljenom ukrajinskom predlogu da se ruski dronovi koji lete ka zemljama NATO-a obaraju već iznad Ukrajine.

"Ja lično mislim da treba braniti teritoriju Poljske. Ako nas Ukrajinci mole da to radimo na njihovoj teritoriji gde su te rakete ili dronovi koji nam prete, smatram da treba razmisliti o tome", kazao je Šikorski poljskoj privatnoj televiziji Polsat.

Ministar je međutim priznao da među evropskim saveznicima nema entuzijazma za tu ideju.

"Ali tiha voda breg roni", dodao je Šikorski.

Ministar je odbio da komentariše novu izjavu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da Poljska, za razliku od Ukrajine, ne bi bila u stanju da zaštiti svoje stanovništvo ako bi Rusija, umesto da pošalje samo nekoliko dronova-mamaca kao prošle nedelje, krenula u odlučniji upad u vazdušni prostor Poljske.

"Oni nisu u ratu, nisu spremni na takve stvari. Ali za poređenje, kod nas je doletelo 810 dronova oborili smo 700, kod njih je doletelo 19, a uništili su četiri. Nisu im doletele rakete. Očigledno je da nisu u stanju da spasu ljude ako nastupi veliki napad", kazao je Zelenski o Poljskoj u intervjuu za britansku tv Skaj njuz.

Šikorski koji je u subotu bio u Kijevu i razgovarao sa Zelenskim o tome kako da Poljska iskoristi ukrajinska iskustva u eliminisanju napada dronova, odbio je danas da komentariše tu izjavu jer, kako je rekao, nije video intervju.

"Ne znam zašto je to rekao. Možda su ga pogrešno razumeli. On ima problema sa engleskim jezikom. Kad god progovori engleski, izaziva tenzije", kazao je Šikorski o Zelenskom.

Poljski ministar je upozorio da Ukrajina sada ima velika iskustva u odbrani od dronova, ali da se i tu stvari menjaju iz meseca u mesec jer je, recimo, Ukrajina do pre godinu dana koristila akustični sistem detekcije dronova, a sada ruski dronovi lete tiho.

"To su znanja koja treba da preuzmemo od Ukrajine i to i činimo. Imamo i posebnu instituciju NATO, centar JATEC u Bidgošću, gde nam nekoliko desetina ukrajinskih oficira prenosi ta znanja", rekao je Šikorski.