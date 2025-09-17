Policija Milvokija reagovala je na poziv nakon što su dobili izveštaje o deci zatvorenoj u skladištu, a na licu mesta su pronađena deca starosti od dva meseca do devet godina,
Deca su u dobrom fizičkom stanju bez povreda
UHAPŠENI MUŠKARAC I ŽENA: Šestoro dece, među njima i beba od dva meseca, bilo zatvoreno u skladištu
Šestoro dece, uključujući bebu staru samo dva meseca, pronađeno je zaključano u skladištu u Milvokiju, najmnogoljudnijem gradu američke savezne države Viskonsin.
Policija Milvokija reagovala je na poziv pošto su dobili izveštaje o deci zatvorenoj u skladištu, a na licu mesta su pronađena deca starosti od dva meseca do devet godina, saopštile su lokalne vlasti, prenosi ABC njuz.
Policija je prvenstveno mislila da se radi o dva deteta, ali su po dolasku na lice mesta videli da je šestoro dece bilo zatvoreno.
Policija je privela 26-godišnju ženu i 33-godišnjeg muškarca, dok se optužbe protiv njih još uvek razmatraju.
Kako navode lokalne vlasti, deca su u dobrom fizičkom stanju bez povreda.
Kurir,rsABC njuz
