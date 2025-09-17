Slušaj vest

Rat u Donbasu ušao je u novu fazu – ruska vojska je, prema izveštajima sa fronta, konačno preuzela potpunu kontrolu nad Serebrjanskom šumom, jednom od najtežih tačaka za obe strane tokom poslednje tri godine.

Pad ovog sektora označava strateški pomak na Krasnolimanskom pravcu i otvara vrata daljem ruskom napredovanju prema ukrajinskoj pozadini. Paralelno, borbe se intenziviraju kod Jampola i Konstanstinovke, što sve zajedno stvara scenario ozbiljnog pritiska na celu odbrambenu liniju Kijeva u Donjeckoj oblasti.

Značaj Serebrjanske šume

Serebrjanska (Serebrjanskoje) šuma, smeštena u pravcu Limana u Donjeckoj oblasti, godinama je bila epicentar iscrpljujućih rovovskih i šumskih borbi. Područje je teško prohodno, ispresecano vodenim površinama i gustom vegetacijom, što je davalo prednost braniteljima. Ipak, ruske snage su, posle višegodišnjih napada i postepenog osvajanja terena, uspele da konsoliduju položaje i potisnu ukrajinsku vojsku iz ovog sektora.

Ruski Telegram kanali objavili su 17. septembra da je šuma u potpunosti pod kontrolom Moskve, a vest su naknadno počeli da potvrđuju i pojedini ukrajinski izvori, koji su priznali povlačenje svojih jedinica.

Ovo nije samo simboličan uspeh – kontrola nad šumom omogućava ruskim trupama dalji pritisak prema istoku Nacionalnog parka prirode Svjatje Gore, na potezu od oko 5 kilometara. Time se otvara prostor za opkoljavanje i presecanje ukrajinskih komunikacionih linija na širem Krasnolimanskom frontu.

Opsada Jampola i slom ukrajinske odbrane

Ubrzo posle pada šume, ruske snage su nastavile napredovanje ka Jampolu. Prema procenama vojnih analitičara, ovaj grad predstavlja ključnu tačku ukrajinske odbrambene linije Karprovka–Sandrigolovo–Kirovsko–Jampol.

Ruska vojska već kontroliše oko 70% Kirovska (poznatog i kao Zarečnoje), dok jedinice grupe snaga „Jug“ polako stežu obruč oko Jampola. Iako je rano govoriti o potpunom zauzimanju, činjenica da se grad našao pod opsadom označava značajnu promenu u odnosu snaga.

Konstanstinovka pod najtežim udarima do sada

Još dramatičnija situacija beleži se u Konstanstinovki, gde ruske snage sprovode intenzivne udare i manevre opkoljavanja. Prema rečima ukrajinskih posmatrača, intenzitet ruskih napada prevazilazi i ono što je zabeleženo tokom borbi za Toreck i Bahmut.

Napadi su usmereni sa više pravaca: sa juga preko Katjerinivke i Kleban-Bika, sa jugoistoka kroz Aleksandro-Šultino i obližnja dačska naselja, a sa severoistoka preko Predtečina. Cilj je presecanje puteva snabdevanja i zauzimanje ključnih logističkih tačaka oko rezervoara.

Ukrajinski vojnik Stanislav Bunjatov izjavio je da „Konstanstinovka jedva da liči na grad kakav je bio pre godinu dana“ i da količina vatre koju koriste ruske snage daleko nadmašuje sve prethodne operacije u ovom regionu.

Strateški značaj

Za Moskvu, osvajanje Konstanstinovke bi značilo otvaranje puta prema Slovjansku i Kramatorsku – gradovima koji su ključne tačke ukrajinskog uporišta u Donbasu. Za Kijev, gubitak ovog sektora značio bi ne samo taktički poraz već i potencijalni raspad cele odbrambene linije na istočnom frontu.