Velika Britanija će formalno priznati palestinsku državu ovog vikenda, pošto američki predsednik Donald Tramp, koji se protivi toj odluci, bude otputovao iz te zemlje nakon državne posete, piše danas Tajms, pozivajući se na izvore.

Tajms navodi da će Velika Britanija saopštiti odluku o priznavanju države Palestine nakon što se Tramp bude vratio u Vašington u četvrtak.

Britanski premijer Kir Starmer prethodno je najavio da će Velika Britanija priznati državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sledeće sedmice, osim ako Izrael ne preduzme suštinske korake da ublaži situaciju u Gazi.

Tramp je u julu rekao da mu ne bi smetalo ako Velika Britanija prizna Palestinu, nakon čega su se SAD protivile sličnim najavama drugih evropskih saveznika. Tramp je trenutno u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji, prvoj u ovom mandatu.

Tramp je u London stigao u utorak uveče kada je izjavio da voli što je ponovo u Britaniji, koju je nazvao "veoma posebnim mestom", kao i da je kralj Čarls njegov dugogodišnji prijatelj koga veoma poštuje, kao i da je poziv da dođe u dvorac Vindzor "izuzetno velika čast". Tokom Trampove posete ispred dvorca Vindzor, gde je održan sastanak, organizovani su protesti protiv američkog predsednika.

Kurir.rs/Tajms

