NAČELNIK RUSKE VOJSKE: Napredujemo na svim frontovima, ofanzive kod Kupjanska i Krasnolimana
Ruske snage napreduju u gotovo svim pravcima u zonama sukoba u Ukrajini, izjavio je danas načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov.
Najintenzivnije borbe se vode prema Krasnoarmejsku, rekao je Gerasimov na sastanku sa vojnim komandantima u zoni borbenih dejstava.
Prema njegovim rečima, ruska Zapadna armija razvija ofanzivu kod Kupjanska, a napredovanje se uspešno odvija i na pravcu ka Krasnolimanu, gde će, kako tvrdi, „grad Kirovsk pasti pod rusku kontrolu“.
Nagradio vojnike
Ruski vojnici su ušli u selo Jampol, gde nastavljaju borbena dejstva, a neprijatelj je, prema njegovim rečima, potpuno proteran iz šumskih predela Serebrjanska.
„Jurišne jedinice južne grupe napreduju ka selu Severni. Na Aleksandro-Kalinovskom pravcu vode se borbe kod Konstantinovke, naše jedinice su ušle u Pleščejevku. Uništavanje neprijatelja blokiranog južno od akumulacije Kleban-Bik se nastavlja“, rekao je Gerasimov.
Takođe je dodao da grupa Vostok razvija svoju ofanzivu u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti.
Na kraju je uručio nagrade vojnicima koji su se, prema ruskim tvrdnjama, istakli tokom borbenih operacija.
Kurir.rs/Agencije