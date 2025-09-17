Slušaj vest

Ruske snage napreduju u gotovo svim pravcima u zonama sukoba u Ukrajini, izjavio je danas načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov.

Najintenzivnije borbe se vode prema Krasnoarmejsku, rekao je Gerasimov na sastanku sa vojnim komandantima u zoni borbenih dejstava.

Prema njegovim rečima, ruska Zapadna armija razvija ofanzivu kod Kupjanska, a napredovanje se uspešno odvija i na pravcu ka Krasnolimanu, gde će, kako tvrdi, „grad Kirovsk pasti pod rusku kontrolu“.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Nagradio vojnike

Ruski vojnici su ušli u selo Jampol, gde nastavljaju borbena dejstva, a neprijatelj je, prema njegovim rečima, potpuno proteran iz šumskih predela Serebrjanska.

„Jurišne jedinice južne grupe napreduju ka selu Severni. Na Aleksandro-Kalinovskom pravcu vode se borbe kod Konstantinovke, naše jedinice su ušle u Pleščejevku. Uništavanje neprijatelja blokiranog južno od akumulacije Kleban-Bik se nastavlja“, rekao je Gerasimov.

Takođe je dodao da grupa Vostok razvija svoju ofanzivu u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti.

Na kraju je uručio nagrade vojnicima koji su se, prema ruskim tvrdnjama, istakli tokom borbenih operacija.

Kurir.rs/Agencije

