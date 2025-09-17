TRAMP: Poseta Britaniji je jedna od najvećih počasti u mom životu
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je njegova poseta Velikoj Britaniji bila „jedna od najvećih počasti“ u njegovom životu, u govoru na večeri u zamku Vindzor.
Donald Tramp je istakao da je jedini američki predsednik koji je dva puta posetio zemlju, poslednji put 2019. godine.
„To je zaista jedna od najvećih počasti u mom životu“, rekao je pred kraljem Čarlsom i 160 gostiju.
Predsednik je ponovo pomenuo „vezu“ između Britanije i SAD.
Govoreći o ovim „posebnim odnosima“, rekao je da sa američke tačke gledišta reč „poseban“ „nije ni približno dovoljna“.
Rekao je da dve zemlje povezuje niz stvari kao što su istorija, jezik i transcendentalne veze kulture, tradicije, porekla i sudbine.
Kralj Čarls: Bilo je zadovoljstvo dočekati Trampa i Melaniju
Kralj Čarls je u svom govoru na državnoj večeri u Vindzoru, održanoj u čast američkog predsednika Trampa, naglasio jake veze između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
„Naši narodi su se borili i umirali zajedno za vrednosti koje su nam drage“, rekao je kralj Čarls, hvaleći Trampovu posvećenost pronalaženju rešenja za „neke od najtežih sukoba na svetu“, preneo je Bi-Bi-Si.
Izrazio je „veliko zadovoljstvo“ što ima priliku da u svoje ime i u ime svoje supruge poželi dobrodošlicu Trampu i prvoj dami SAD Melaniji Tramp u Vindzorskom zamku.
Kralj je opisao priliku kao „jedinstvenu“ i „važnu“, što odražava jaku vezu između dve zemlje.
Kurir.rs/BBC