Predsednik je pomenuo „vezu“ između Britanije i SAD

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je njegova poseta Velikoj Britaniji bila „jedna od najvećih počasti“ u njegovom životu, u govoru na večeri u zamku Vindzor.

Donald Tramp je istakao da je jedini američki predsednik koji je dva puta posetio zemlju, poslednji put 2019. godine.

„To je zaista jedna od najvećih počasti u mom životu“, rekao je pred kraljem Čarlsom i 160 gostiju.

Predsednik je ponovo pomenuo „vezu“ između Britanije i SAD.

Govoreći o ovim „posebnim odnosima“, rekao je da sa američke tačke gledišta reč „poseban“ „nije ni približno dovoljna“.

Rekao je da dve zemlje povezuje niz stvari kao što su istorija, jezik i transcendentalne veze kulture, tradicije, porekla i sudbine.

Melanija i Donald Tramp Foto: Phil Noble, PA Images / Alamy / Profimedia

Kralj Čarls: Bilo je zadovoljstvo dočekati Trampa i Melaniju

Kralj Čarls je u svom govoru na državnoj večeri u Vindzoru, održanoj u čast američkog predsednika Trampa, naglasio jake veze između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

„Naši narodi su se borili i umirali zajedno za vrednosti koje su nam drage“, rekao je kralj Čarls, hvaleći Trampovu posvećenost pronalaženju rešenja za „neke od najtežih sukoba na svetu“, preneo je Bi-Bi-Si.

Izrazio je „veliko zadovoljstvo“ što ima priliku da u svoje ime i u ime svoje supruge poželi dobrodošlicu Trampu i prvoj dami SAD Melaniji Tramp u Vindzorskom zamku.

Kralj je opisao priliku kao „jedinstvenu“ i „važnu“, što odražava jaku vezu između dve zemlje.