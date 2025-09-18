Slušaj vest

Gazi Hamad, jedan od lidera Hamasa, pojavio se u intervjuu uživo na katarskom kanalu Al Džazira kao prvi visoki zvaničnik tog palestinskog islamističkog pokreta koji se ponovo pojavio posle izraelskog napada na zgradu u kojoj je bilo rukovodstvo Hamasa.

Prema izvorima bliskim Hamasu, Hamad bio je jedan od šest lidera pokreta koji su se sastali u Dohi u zgradi koju je Izrael gađao, ali nije uspeo da ih pobije.

Hamad je bio zajedno sa glavnim pregovaračem Halilom el Hajom, bivšim brojem jedan Haledom Mešalom i šefom Zapadne obale Zaherom Džabarinom, kao i Basemom Naimom i Taherom el Nunuom, članovima Političkog biroa Hamasa.

Napad koji je Izrael izvršio u Kataru 9. septembra bio je usmeren na zvaničnike Hamasa koji su se sastajali u stambenom kompleksu u centru Dohe, glavnog grada Katara, saveznika SAD.

U tom napadu je bilo šest žrtava - sin glavnog pregovarača Halila el Haje, šef kancelarije El Haje, tri telohranitelja i jedan katarski policajac.

