"GVOZDENI ZRAK" USPEŠNO TESTIRAN: Izrael uskoro stavlja u upotrebu moćno PVO oružje
Sistem PVO odbrane zasnovan na snažnim laserima ''Gvozdeni puk'' uspešno je testiran i biće spreman za operativnu vojnu upotrebu ove godine, saopšteno je danas iz izraelskog Ministarstva odbrane.
Gvozdeni zrak, koji su razvile kompanije Elbit Sistes i Rafael Advans difens sistems, dopuniće izraelski PVO sisteme Gvozdena kupola, Davidova praćka i Davidova strela, koje su upotrebljivane za presretanje hiljada raketa koje su ispalili Hamasovi militanti u Gazi, Hezbolah iz Libana i Huti u Jemenu, prenosi Rojters.
Trenutni presretači raketa koštaju najmanje 50.000 dolara svaki, dok je ta cena zanemarljiva za lasere, koji se prvenstveno fokusiraju na manje rakete i dronove.
Kako se navodi iz Ministarstva, Gvozdeni zrak je ''pokazao efikasnost u kompletnoj operativnoj konfiguraciji presretanjem raketa, minobacačkih granata, aviona i bespilotnih letelica u širokom spektru operativnih scenarija''.
''Ovo je prvi put u svetu da je laserski sistem visokog profila za presretanje dostigao punu operativnu zrelost'', rekao je izraelski general Amir Baram.
Kurir.rs/Rojters