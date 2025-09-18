Slušaj vest

Francuska danas svedoči jednom od najvećih dana društvene mobilizacije u poslednjih nekoliko godina. Na ulicama više od 250 gradova okupiće se na stotine hiljada ljudi, prosvetni radnici, studenti, zaposleni u javnom i privatnom sektoru, taksisti, transportni radnici.

Povod su mere budžetske štednje koje je predložila vlada, a koje su naišle na snažno protivljenje sindikata i brojnih društvenih grupa. Procene govore da bi broj demonstranata mogao dostići i 800.000, dok je država angažovala oko 80.000 pripadnika policije kako bi održala red.

Ministar unutrašnjih poslova upozorio je na potencijalne pokušaje infiltracije od strane ultralevičarskih grupa, uz ocenu da postoji ozbiljan rizik od narušavanja javnog reda

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Saša Pešić koji se u program uključio uživo iz Pariza:

- U Francuskoj je danas dan kada Francuzi protestuju protiv najava mera štednje. Svi sindikati koji su ovo najavili govore da jedan običan francsuki građanin i radnik zaslužuje mnogo bolje uslove rada i veće plate. Danas će se po procenama okupiti do 900 hiljada ljudi, a najviše se očekuje u Parizu, oko 100 hiljada, dok mnogi govore da bi taj broj mogao da ide i do 400 hiljada. Vlast brine 10 hiljada ubačenih radikalnih elemenata koji bi mogli da izazovu nerede, pa zbog toga od ranog jutra francuske bezbednosne snage su na ulicama - kaže Pešić.

Pešić dodaje da se javnosti obratio i francuski ministar unutrašnjih poslova koji je najavio nultu toleranciju za blokadu saobraćajnica i ustanova.

- Jutros je u Parizu pokušana blokada jednog skladišta, odnosno garaže autobusa javnog prevoza. Policija je intervenisala i bacila suzavac kako bi sprečila blokadu tog skladišta. Na ulicama cele Francuske biće oko 80 hiljada pripadnika organa reda. Prvi put će biti raspoređeno i 24 novih oklopnih vozila žandarmerije, specijalno opremljenih za razbijanje demonstracija - kaže Pešić.

Pešić dodaje i da će se koristiti deset vozila sa vodenim topovima, što se nije videlo od protesta žutih prsluka 2019. godine.

- Od jutros se primećuju jaki poremećaji u javnom prevozu, najviše u Parizu, ali i u ostalim većim gradovima Francuske. Očekuju se veliki poremećaji u sektoru obrazovanja i zdravstva. U Parizu je kružila informacija da će 98% apoteka danas biti zatvoreno. Što se tiče javnog prevoza u Parizu, samo će u špicu javni prevoz funkcionisati koliko - toliko. Danas će na neki način grad biti paralizovan, ali ponavljam da je najavljena nulta tolerancija od strane vlasti i Ministarstva unutrašnjih poslova - kaže Pešić

Pešić: Građani nezadovoljni ekonomskom i geopolitikom Makrona

Pešić dodaje da po anketi jedne od najvećih informativnih francuskih kuća, čak 56% Francuza podržava ili ima simpatije prema ovom danu štrajka. Ipak, taj procenat je malo manji i niži nego tokom mobilizacije tokom penzione reforme 2023. godine. Tada je procenat koji podržava proteste bio 63% a sada čak 25% Francuza ne odobrava ovaj štrajk.

- Francuzi su podeljeni. Oni koji dolaze iz levog centra i simpatizeri radikalnih elemenata koji podržavaju promenu na ulicama nasiljem osuđuju prekomerno korišćenje sile, dok većina Francuza odobrava to što vlast pokušava da uspostavi javni red i mir. Posle vojske, policija u Francuskoj ima najveći autoritet i poverenje građana - kaže Pešić.

Pešić dodaje da je socijalni bes koji vidimo u Francuskoj tinja u poslednje vreme, građani nisu zadovoljni ekonomskom politikom i drugim geopolitičkim potezima Emanuela Makrona i aktuelne vlasti.

- Pad premijera, a zatim imevanje novog neće umiriti ovaj socijalni bes. Čak 66% ispitanika smatra da će politika novog šefa Vlade biti u kontinuitetu sa politikom prethodnih Vlada Makrona. Pad životnog standarda i zahtev za većiim platama i smanjenje društvenih razlika, ali pored ovih glavnih zahteva veliki broj ljudi imaju veliko nezadovoljstvo sa politikom francuskog predsednika - kaže Pešić.

Pešić ističe i činjenicu da je tokom ukupnih mandata Emanuela Makrona Francuska imala čak 7 premijera.

