Slušaj vest

Australijski pilot i biznismen Timoti Džejms Klark (46), poznat u finansijskim krugovima pod nadimkom Broker, poginuo je kada se mali avion kojim je upravljao srušio u nedelju popodne u blizini Koruripea, u brazilskoj saveznoj državi Alagoas.

U olupini letelice pronađeno je oko 200 kilograma kokaina, upakovanih u cigle sa oznakom SpaceX, kompanije u vlasništvu Ilona Maska, milijardera i nekadašnjeg bliskog saradnika američkog predsednika Donalda Trampa. Klark je bio jedini u avionu i poginuo je na licu mesta.

Avion tipa Sling 4, registrovan u Južnoj Africi, imao je dodatne rezervoare i improvizovani sistem za dopunu goriva u letu, što upućuje da je bio prilagođen za duge letove bez sletanja. Iako je formalno registrovan u Africi, aparat je već najmanje dve godine operisao u Brazilu.

Vest o tragediji šokirala je njegovu porodicu u Melburnu

Otac Rej Klark rekao je da je verovao da mu sin živi u Južnoj Africi i da nema nikakve veze sa Brazilom.

"Ima pilotsku dozvolu, ali ne leti", izjavio je zbunjeno za medije, dodajući da nije bio obavešten od vlasti.

Timoti Klark iza sebe je imao uspešnu karijeru u finansijama

Bo je direktor i suvlasnik više investicionih kompanija, od kojih su neke raspolagale milionskim ulaganjima u rudarske i energetske projekte u Australiji i SAD. Na društvenim mrežama objavljivao je fotografije iz pilotske kabine, sa porodičnih putovanja i noćnih izlazaka.

Brazilsku policiju ovaj slučaj navodi na sumnju da je reč o delu međunarodne mreže krijumčarenja droge. Iako Brazil nije veliki proizvođač kokaina, zbog geografskog položaja predstavlja ključnu tranzitnu tačku za distribuciju narkotika ka Africi, Aziji i Evropi.

Prema procenama, zaplenjena droga vredi oko 2,5 miliona australijskih dolara na brazilskom tržištu, dok bi na ulicama Australije dostigla i do 80 miliona dolara.