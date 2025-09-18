Slušaj vest

"Ruske snage pripremaju još dve velike ofanzive nakon što su tri kampanje već propale ove godine", izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Pripremaju se za još dve ofanzivne operacije na jesen. Već su bile tri, a pred nama su još dve teške ofanzivne kampanje - rekao je Zelenski, koji smatra da Rusija nema dovoljno snage za takav poduhvat.

Ove izjave dolaze nakon što je Rojters izvestio da je ruski predsednik Vladimir Putin rekao američkim zvaničnicima da želi da zauzme ceo region Donbasa u istočnoj Ukrajini do kraja 2025. godine. Prema istim izvorima, Putin veruje da njegove snage "pobeđuju", uprkos veoma skromnim rezultatima.

Od novembra 2022. godine. Moskva je proširila okupiranu teritoriju za manje od jedan odsto ukrajinske teritorije, iako je letnja ofanziva 2025. bila najbrže napredovanje Rusije od kraja 2024. godine.

Zelenski je neuspehe Rusije pripisao velikim gubicima u ljudstvu i opremi: "Izgubili su jer je bilo mnogo žrtava među vojnicima i mnogo uništene opreme. Ono što sam rekao Evropljanima i u Beloj kući - Rusi neće uspeti da zauzmu naš istok".

On je odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla da zauzme gradove kao što je Sumi na severoistoku Ukrajine, nazivajući ih "lažima i manipulacijom".

Ruska vojska otvorila je novi front u regionu Sumi u maju i zauzela nekoliko sela, ali je početkom septembra Zelenski rekao da je ofanziva "potpuno zaustavljena".

"Verujem da Rusima ide gore nego što su očekivali. Ide im mnogo gore nego što govore Putinu. On ne zna ništa o tome", rekao je on.