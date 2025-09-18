Slušaj vest

Dva leteća automobila sudarila su se tokom probe aeromitinga u Kini, koja je bila zamišljena kao prikaz ove tehnologije.

Nakon sudara u vazduhu, jedno vozilo palo je na zemlju i zapalilo se pri udaru, a prema izveštajima jedan pilot je povređen.

Snimci koji kruže kineskim državnim medijima prikazuju dva futuristička vozila kako izvode vazdušne akrobacije u bliskoj formaciji. Video se zatim prekida scenom požara koji je progutao olupinu jednog od vozila, dok su se hitne službe žurile na mesto nesreće.

Nesreća se dogodila u utorak u Čangčunu, u severoistočnoj provinciji Đilin, dok se grad pripremao za petodnevni aeromiting koji je trebalo da počne u petak.

Leteći automobili, poznati i kao eVTOL (električna vertikalna poletanja i sletanja) vozila, razvijeni su od strane kompanije Xpeng AeroHT, jedne od najvećih u Aziji, a u vlasništvu kineskog giganta za električna vozila Xpeng.

Kompanija je za sudar okrivila „nedovoljno rastojanje“ i saopštila da je istraga u toku.

U izjavi za CNN navela je da je jedno vozilo „pretrpelo oštećenja trupa i zapalilo se prilikom sletanja“.

„Sve osoblje na licu mesta je bezbedno, a lokalne vlasti su u urednom postupku završile hitne mere“, dodaje se u saopštenju.

Međutim, CNN, pozivajući se na jednog zaposlenog, izvestio je da je jedna osoba zadobila lakše povrede.

Ova eVTOL vozila očekuje se da će se prodavati po ceni od oko 250.000 evra po komadu. Xpeng AeroHT je u januaru saopštio da je već primio 3.000 porudžbina.

Incident je ponovo pokrenuo pitanja o bezbednosti letećih automobila i naglasio velike izazove koji stoje na putu njihovog izlaska na tržište.

Leteći automobili su centralni deo planova Kine da dominira onim što Peking naziva „ekonomija niskog vazdušnog prostora“, brzo rastućim sektorom koji obuhvata prostor ispod 3.000 metara i uključuje dostavu dronovima, vazdušne taksije i druge bespilotne usluge.

Prema proceni kineskog regulatora civilnog vazduhoplovstva, vrednost ovog sektora ove godine iznosiće 206 milijardi dolara, a mogla bi dostići 482 milijarde dolara do 2035. godine.