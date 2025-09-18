Slušaj vest

Telo afroameričkog studenta pronađeno je ove nedelje na kampusu univerziteta u Misisipiju, što je izazvalo pozive za transparentnu istragu i nezavisnu obdukciju, uprkos tvrdnjama policije da nema dokaza o nelegalnoj igri.

Trej Rid (21) pronađen je obešen o drvo u ponedeljak ujutru blizu sportskih terena na kampusu Univerziteta Delta Stejt u Klivlendu, Misisipi, saopštila je policija.

Šef univerzitetske policije Majkl Piler rekao je da je u pitanju bio „izolovani incident“ i da nije bilo aktivne pretnje studentima ili osoblju. U istragu je uključeno više agencija za sprovođenje zakona, a FBI je saopštio da je spreman da se uključi „ako se tokom lokalne istrage pojave informacije u vezi sa mogućim kršenjem saveznog zakona“.

Lokalni mrtvozornik je rekao da nema znakova da je Rid fizički napadnut ili zlostavljan pre smrti, ali da će dodatne informacije biti poznate nakon što se završi zvanična obdukcija. Telo je poslato u Kriminalističku laboratoriju države Misisipi.

Uprkos tvrdnjama istražitelja da nije bilo znakova nasilja, Ridova smrt je izazvala sumnje i pozive na potpunu transparentnost, posebno imajući u vidu istoriju Misisipija, gde su linčovanja i rasno motivisano nasilje bili uobičajeni u 19. i 20. veku.

Demokratski kongresmen Beni Tompson pozvao je na federalnu istragu: „Ne smemo ništa prepustiti slučaju. Dok se detalji još uvek utvrđuju, ne možemo ignorisati bolnu istoriju linčovanja i rasnog nasilja nad Afroamerikancima u Misisipiju.“

Ridova porodica je angažovala poznatog advokata za građanska prava Bena Krampa, koji je zastupao porodice u brojnim policijskim ubistvima crnih Amerikanaca. Kramp je rekao da porodica „ne može da prihvati nejasne zaključke dok toliko pitanja ostaje otvoreno“ i da će predvoditi tim advokata i aktivista u potrazi za istinom. Porodica zahteva nezavisnu obdukciju.