Španija će istražiti "kršenja ljudskih prava u Pojasu Gazi" kako bi prikupila dokaze i podnela ih Međunarodnom krivičnom sudu (MKS), saopštila je danas kancelarija glavnog tužioca zemlje.

"Državni tužilac je izdao dekret o osnivanju radne grupe za istragu kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima u Pojasu Gaze", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Cilj istrage će biti "prikupljanje dokaza i njihovo stavljanje na raspolaganje nadležnom telu, čime se ispunjavaju obaveze Španije u vezi sa međunarodnom saradnjom i ljudskim pravima", dodaje se u saopštenju.

Ta inicijativa španskog tužilaštva odgovara na preporuku iz izveštaja Nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija (COI) o okupiranoj palestinskoj teritoriji, koja poziva države potpisnice da sarađuju sa istragom Tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda, navelo je špansko tužilaštvo.

Prema dekretu Kancelarije državnog tužioca, u čiji je uvid imala agencija, Španija "ima obavezu da pruži neophodnu saradnju i pomoć za istragu, što legitimiše pokretanje istražnih postupaka u okviru ovlašćenja Kancelarije državnog tužioca kako bi se princip međunarodne saradnje učinio stvarnim i delotvornim".

"Stoga, s obzirom na trenutnu situaciju na palestinskim teritorijama, svaki dokaz, direktan ili indirektan, koji se može prikupiti u našoj zemlji mora biti integrisan u proceduralni okvir koji omogućava njegovu naknadnu upotrebu", navodi se u dekretu.

Prema rečima državnog tužioca, kolektivni dokazi mogli bi da posluže kao "dokaz protiv počinjenih zločina".

Tužilac MKS-a izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, osumnjičenih za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. Međutim, sud nije podigao optužnicu protiv nijednog od njih za genocid.

Španija je takođe među zemljama koje su se pridružile postupku koji je pokrenula Južna Afrika pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) - odvojenim sudom od MKS-a - optužujući Izrael za "genocid" u Pojasu Gaze.

MSP, čije je sedište u Hagu, naložilo je Izraelu još u januaru 2024. godine da spreči svaki čin genocida.

Sudije MSP-a su donele nekoliko hitnih presuda, uključujući i naredbu Izraelu da obustavi svoje operacije u pokrajini Rafa i da omogući nesmetanu isporuku humanitarne pomoći Gazi.

Međutim, sud još nije počeo da razmatra pitanje da li Izrael vrši genocid u Gazi - proces koji bi mogao da traje mesecima, ako ne i godinama.