Slušaj vest

Španija će istražiti "kršenja ljudskih prava u Pojasu Gazi" kako bi prikupila dokaze i podnela ih Međunarodnom krivičnom sudu (MKS), saopštila je danas kancelarija glavnog tužioca zemlje.

"Državni tužilac je izdao dekret o osnivanju radne grupe za istragu kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima u Pojasu Gaze", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Cilj istrage će biti "prikupljanje dokaza i njihovo stavljanje na raspolaganje nadležnom telu, čime se ispunjavaju obaveze Španije u vezi sa međunarodnom saradnjom i ljudskim pravima", dodaje se u saopštenju.

Ta inicijativa španskog tužilaštva odgovara na preporuku iz izveštaja Nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija (COI) o okupiranoj palestinskoj teritoriji, koja poziva države potpisnice da sarađuju sa istragom Tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda, navelo je špansko tužilaštvo.

trump EPA J J Guillen.jpg
Španski premijer Pedro Sančez Foto: J. J. Guillen/EFE

Prema dekretu Kancelarije državnog tužioca, u čiji je uvid imala agencija, Španija "ima obavezu da pruži neophodnu saradnju i pomoć za istragu, što legitimiše pokretanje istražnih postupaka u okviru ovlašćenja Kancelarije državnog tužioca kako bi se princip međunarodne saradnje učinio stvarnim i delotvornim".

"Stoga, s obzirom na trenutnu situaciju na palestinskim teritorijama, svaki dokaz, direktan ili indirektan, koji se može prikupiti u našoj zemlji mora biti integrisan u proceduralni okvir koji omogućava njegovu naknadnu upotrebu", navodi se u dekretu.

Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Prema rečima državnog tužioca, kolektivni dokazi mogli bi da posluže kao "dokaz protiv počinjenih zločina".

Tužilac MKS-a izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, osumnjičenih za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. Međutim, sud nije podigao optužnicu protiv nijednog od njih za genocid.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Španija je takođe među zemljama koje su se pridružile postupku koji je pokrenula Južna Afrika pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) - odvojenim sudom od MKS-a - optužujući Izrael za "genocid" u Pojasu Gaze.

Velika glad zavladala Pojasom Gaze. Ljudi ginu od izraelskih metaka i bombi dok čekaju za brašno i humanitarnu pomoć. Snage IDF na njih otvaraju vatru. U palestinskoj enklavi zavladala je sveopšta glad, hrana je veoma skupa i retka, nema je na pijacama, a nema ni pijaće vode. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

MSP, čije je sedište u Hagu, naložilo je Izraelu još u januaru 2024. godine da spreči svaki čin genocida.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Sudije MSP-a su donele nekoliko hitnih presuda, uključujući i naredbu Izraelu da obustavi svoje operacije u pokrajini Rafa i da omogući nesmetanu isporuku humanitarne pomoći Gazi.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Međutim, sud još nije počeo da razmatra pitanje da li Izrael vrši genocid u Gazi - proces koji bi mogao da traje mesecima, ako ne i godinama.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaAVION ŠPANSKOG PREMIJERA IMAO PROBLEM TOKOM LETA, NIJE STIGAO NA SAMIT O UKRAJINI! Novi incident sa letelicom zvaničnika iz EU nakon onog sa Fon der Lajen
x AP Toby Melville copy.jpg
PlanetaGAZA OPKOLJENA, NOVA FAZA OPERACIJE "GIDEONOVE KOČIJE"! Prekinut internet i telefonske veze, ne zna se kakva će biti sudbina više od pola miliona ljudi (FOTO)
Gaza.jpg
PlanetaPALESTINCI IMAJU 48 SATI DA POBEGNU IZ GAZE! Izraelska vojska otvara "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju iz najvećeg grada enklave (FOTO)
x03 AP Abdel Kareem Hana.jpg
Planeta"ČUJEMO KRIKE LJUDI ISPOD RUŠEVINA"! Počela KOPNENA OFANZIVA izraelske vojske na grad Gazu, eksplozije SVAKIH 100 SEKUNDI, Netanjahuov ministar slavi: "GORI!"
x03 AP Abdel Kareem Hana copy.jpg