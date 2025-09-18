Slušaj vest

Emanuel Makron i njegova supruga Brižit planiraju da američkom sudu predstave fotografske i naučne dokaze kako bi dokazali da je gospođa Makron žena, rekao je advokat porodice Tom Kler u podkastu Bi-Bi-Sija.

Advokat porodice Makron koji ih zastupa pred američkim sudom, kaže da će francuski predsednik i gospođa Makron predstaviti dokumentaciju u tužbi za klevetu koju su pokrenuli protiv desničarske influenserke Kandas Ovens koja je na društvenim mrežama tvrdila da je Brižit Makron rođena kao muškarac.

Advokati gospođe Ovens odgovorili su zahtevom za odbacivanje tužbe.

U razgovoru za podkast „Slava pod vatrom“ na Bi-Bi-Siju advokat Makronovih u ovom slučaju, Tom Kler, rekao je da su za gospođu Makron ovakve tvrdnje bile „neverovatno uznemirujućim“ i da su one „odvlačile pažnju“ francuskom predsedniku.

„Ne želimo da kažemo kako ga je to onesposobilo za rad, ali baš kao i svako ko žonglira između karijere i porodičnog života, kada je vaša porodica napadnuta, to vas iscrpljuje. I on nije imun na to jer je predsednik zemlje.“

Gospodin Kler je rekao da će biti „ekspertskog svedočenja koje će biti naučne prirode“ i, iako u ovoj fazi ne bi otkrio tačnu prirodu svedočenja, rekao je da je par spreman da u potpunosti dokaže „i genetički i konkretno“ da su optužbe lažne.

„Neverovatno je poražavajuće kad pomislite da ste prinuđeni da se podvrgnete ovako ponižavajućim merama, da biste izneli ovu vrstu dokaza“, napominje Kler.

"To je proces kojem će morati da se podvrgne na veoma javan način. Ali ona je spremna da to uradi. Čvrsto je odlučna da učini sve što je potrebno da stavi tačku na te glasine."

1/4 Vidi galeriju Brižit Makron u kupaćem Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

„Ako je ta neprijatnost i to poniženje koju oseća zbog ovakvih mera ono što je potrebno da se isprave stvari i ovo zaustavi, ona je 100% spremna da se suoči sa tim teretom.“

Na pitanje da li će Makronovi dostavljati slike Brižit trudne i kako odgaja decu, gospodin Kler je rekao da one postoje i da će biti predstavljene na sudu gde postoje pravila i standardi.

1/8 Vidi galeriju Brižit Makron, Emanuel Makron Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, Lewis Joly/JDD / Sipa Press / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Gospođa Ovens, bivša komentatorka konzervativnog američkog medija Dejli vajer, koja ima milione pratilaca na društvenim mrežama, više puta je promovisala svoj stav da je Brižit Makron muškarac.

Kendas Ovens Foto: Instagram/realcandaceowens

U martu 2024. godine, tvrdila je da bi se zbog te optužbe kladila na „ceo svoj profesionalni ugled“.

Ova optužba je nastala u marginalnim onlajn prostorima godinama ranije, posebno kroz video na Jutjubu iz 2021. godine, koji su objavile francuske blogerke Amandin Roa i Nataša Rej.

1/7 Vidi galeriju Brižit i Emanuel Makron venčanje Foto: printscreen/youtube/ La Vérité si je mens

Makronovi su prvobitno dobili tužbu za klevetu u Francuskoj protiv Roa i Rej 2024. godine, ali je ta presuda poništena po žalbi 2025. godine na osnovu slobode izražavanja, a ne na osnovu istine. Makronovi se žale na odluku.

1/4 Vidi galeriju Brižit Makron sa prvim suprugom Foto: Printscreen/Tiktok/letribunaldenet

U julu su Makronovi podneli tužbu protiv gospođe Ovens u SAD. U njoj se navodi da je ona „zanemarivala sve verodostojne dokaze koji opovrgavaju njenu tvrdnju u korist promovisanja poznatih teoretičara zavere i dokazanih klevetnika“.

U američkim slučajevima klevete protiv javnih ličnosti, tužioci su dužni da dokažu da je tuženi svesno širio lažne informacije ili delovao sa bezobzirnim nepoštovanjem istine.

U avgustu je Emanuel Makron objasnio francuskom časopisu "Pariz meč" zašto su se odlučili za pokretanje pravnog postupka.

„Ovo je odbrana moje časti! Jer ovo je besmislica. Ovo je neko ko je dobro znao da ima lažne informacije i to je učinio sa ciljem da nanese štetu, u službi ideologije i sa uspostavljenim vezama sa krajnje desničarskim liderima.“