Muškarac iz Slovenije, koji je bio svedok ispada pijanog putnika na letu kompanije Kroacija erlajns iz Zagreba za Pariz 14. avgusta, rekao je da je Hrvat, koji je bio vidljivo pijan, uznemiravao stjuardesu i putnike.

- Imao je porodicu u avionu, ženu i dvoje dece, bilo je strašno. Bio je pijan kao majka. Njegova žena se nije iznenadila, nije ništa rekla, samo je gledala u pod ceo let, a sedela je u zadnjem delu aviona, rekao je čovek koji je bio svedok celog incidenta, dodajući da je pijani putnik dodirivao mnogo devojaka.

- Sedele su dve devojke i pored njih je bilo prazno mesto, seo je pored njih. Dodirkivao ih je i mazio, radio je sve što je mogao sa njima. Dodirkivao je zadnjicu glavne stjuardese. I devojku pored sebe koja je Slovenka. Bilo je zaista strašno - rekao je.

Dodao je da je i njegova supruga doživela uznemiravanje.

- Čim smo ušli u avion, sedeo je na našim sedištima. Bio je pored moje supruge. Odmah je počeo da je dodiruje po glavi i ramenu, provlačio joj prste kroz kosu. Rekao sam: 'Šta se dešava, ne sediš ovde, skloni se!' A onda je ustao i otišao' - dodao je Slovenac.

Rekao je da su se on i još jedan putnik dogovorili da drže pijanog muškarca zajedno ako se uskoro ne smiri. Posada mu je rekla da će biti primorani da slete u Minhen ako nastavi ovako da se ponaša. Kasnije je prebačen u prvu klasu, koju su ispraznili. Nastavio je da viče, a smirile su ga dve stjuardese. Pijani muškarac je na kraju uhapšen u Parizu. Odvelo ga je šest policajaca, rekao je svedok incidenta.

Kroacija erlajns je potvrdio da se incident zaista dogodio 14. avgusta na letu za Pariz. Ističu da je posada postupila u skladu sa propisanom procedurom kompanije za slučajeve neprihvatljivog ponašanja putnika, koja se zasniva na međunarodnim vazduhoplovnim standardima u oblasti bezbednosti letenja.