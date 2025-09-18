Slušaj vest

Na prvoj liniji borbenog dodira u zoni ratnih dejstava nalazi se 700.000 vojnika Oružanih snaga Rusije, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin,tokom sastanka sa liderima političkih stranaka u Državnoj dumi.

Posebno je naglasio da "učesnike Specijalne vojne operacije i njihove porodice treba podržati".

"Svi znaju moja osećanja prema onima koji se bore na frontu, rizikuju svoje živote i daju svoje živote... njihove rođake i one koji se vraćaju sa fronta, naravno, moramo podržati", rekao je Putin.

Osvrnuo se na predloge nekih od prisutnih na sastanku da se uvede kvota za učesnike rata u organima vlasti, istaknuvši da je to zaista privlačna ideja, kao što postoji i broj mesta rezervisan za žene u nekim zemljama. Ipak, navodi i da "ne bi trebalo da to pređe u formalnost".

"Ne treba da na osnovu pola, profesije ili nekoj drugoj pripadnosti biramo ljude u organe vlasti, već po ličnim osobinama. Jasno je da je jedan od aspekata lojalnost otadžbini, spremnost da se da život za nju...", zaključio je.

Budući da se na liniji borbenog dodira nalazi više od 700.000 vojnika, među njima treba birati, poručuje predsednik. "Treba odabrati one koji žele i skloni su upravo toj vrsti delatnosti", naveo je on.

On je dodao i da je Rusija postigla uspeh u domaćoj proizvodnji avionskih motora, te da avionski motor PD-14 prevazilazi svetske standarde.

"Samo četiri zemlje proizvode motore slične PD-14, četiri zemlje uključujući Rusiju. To je svakako jedna od naših konkurentskih prednosti u realnom sektoru ekonomije", rekao je Putin.

"Odavno nismo imali takav uspeh u proizvodnji avionskih motora. Napravili smo PD-14. Toga nije bilo od sovjetskog vremena. Čak se i ne sećam koje godine je napravljen poslednji motor. Mislim da je to bilo krajem osamdesetih. I mi smo napravili novi motor. Zaista je odličan", dodao je ruski lider.

Država u potpunosti zadovoljava potrebe Oružanih snaga Rusije za borbenim avionima, a tehniku takođe i izvozi, dodao je predsednik Rusije Vladimir Putin.