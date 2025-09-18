Slušaj vest

Otkrivena je lokacija baze elitnog Centra Rubikon za napredne bespilotne tehnologije, koji koriste ruske oružane snage.

Snimke iz baze objavio je tim Vladimira Solovjova, a stručnjaci su, na osnovu detalja enterijera koji na prvi pogled deluju nevažno, ali nisu cenzurisani, poput znakova za toalet, zaključili da je u pitanju izložbeni kompleks Patriot u blizini Moskve, prenose Ukrajinske vesti.

U seriji od tri videa ruskog Ministarstva odbrane i Solovjova, uključujući i jedan objavljen povodom godišnjice Rubikona, mnogi su istakli karakteristične detalje enterijera – specifične stubove, natpise iznad toaleta sa prevodima na engleski, stalake za postere i prepreke za obuku FPV dronova.

Sve se to poklapalo sa fotografijama i promotivnim materijalima za kompleks Patriot.

Na snimku se takođe mogu videti specifični metalni otvori, što je dodatno potvrdilo lokaciju baze u Patriotskom parku. Izložbeni kompleks zauzima halu D i deo hale C u južnom delu.

profimedia0735041109.jpg
Vladimir Solovjov Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Patriotski park je veliki vojno-patriotski kompleks u Moskovskoj oblasti, koji je stvorilo rusko Ministarstvo odbrane. Namenjen je demonstraciji vojne opreme i održavanju izložbi.

Kurir.rs/Ukrajinske vesti/Jutarnji list

