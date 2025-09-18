KAKVA NEOPREZNOST: Putinov novinar slučajno otkrio tačnu lokaciju TAJNE BAZE "Rubikon" (VIDEO, FOTO)
Otkrivena je lokacija baze elitnog Centra Rubikon za napredne bespilotne tehnologije, koji koriste ruske oružane snage.
Snimke iz baze objavio je tim Vladimira Solovjova, a stručnjaci su, na osnovu detalja enterijera koji na prvi pogled deluju nevažno, ali nisu cenzurisani, poput znakova za toalet, zaključili da je u pitanju izložbeni kompleks Patriot u blizini Moskve, prenose Ukrajinske vesti.
U seriji od tri videa ruskog Ministarstva odbrane i Solovjova, uključujući i jedan objavljen povodom godišnjice Rubikona, mnogi su istakli karakteristične detalje enterijera – specifične stubove, natpise iznad toaleta sa prevodima na engleski, stalake za postere i prepreke za obuku FPV dronova.
Sve se to poklapalo sa fotografijama i promotivnim materijalima za kompleks Patriot.
Na snimku se takođe mogu videti specifični metalni otvori, što je dodatno potvrdilo lokaciju baze u Patriotskom parku. Izložbeni kompleks zauzima halu D i deo hale C u južnom delu.
Patriotski park je veliki vojno-patriotski kompleks u Moskovskoj oblasti, koji je stvorilo rusko Ministarstvo odbrane. Namenjen je demonstraciji vojne opreme i održavanju izložbi.
