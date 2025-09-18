ZELENSKI: Oslobodili smo 160 kvadratnih kilometara i sedam naselja u Donjeckoj oblasti
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da su ukrajinske trupe tokom operacije u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine oslobodile 160 kvadratnih kilometara teritorije i sedam naseljenih mesta u toj oblasti.
"Korak po korak, vojnici oslobađaju našu zemlju: od početka operacije, oslobođeno je već 160 kvadratnih kilometara i sedam naseljenih mesta.
Još više od 170 kvadratnih kilometara i devet naseljenih mesta su očišćeni od okupatora. Gotovo stotinu okupatora je uhvaćeno, a samo u poslednjim nedeljama ruske snage su pretrpele hiljade gubitaka – ranjenih i poginulih", istakao je Zelenski.
On je dodao da su se tokom jučerašnjeg dana dogodile 184 borbe na frontu, a polovina od njih na pravcima Pokrovska i Novopavlovska.
Zelenski je posetio ukrajinske vojnike na frontu i zahvalio im na hrabrosti i posvećenosti.
Kurir.rs/Agencije