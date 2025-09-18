Slušaj vest

Policajci kod francuskog grada Tulon pucali su i usmrtili muškarca koji ih je napao mačetom u blizini jednog dečjeg vrtića kod grada Tulon, preneli su danas francuski mediji.

Policajci su najpre upotrebili elektrošoker, ali pošto to nije imalo efekta, ispalili su šest hitaca u pravcu napadača, preneo je Figaro.

Pripadnici policije došli su da intervenišu nakon što je kod vrtića u departmanu Var primećen čovek naoružan mačetom. Kada su policajci hteli da ga uhapse, on ih je napao nožem, naveli su izvori u policiji i sudstvu.

Pripadnici policije su potom upotrebili elektrošoker, ali bez uspeha, nakon ćega su pucali u donji deo njegovog tela.

Ranjeni napadač je prevezen u bolnicu gde je ubrzo podlegao povredama.