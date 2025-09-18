Slušaj vest

Erika Kirk imenovana je novom izvršnom direktorkom organizacije Turning Point USA, čime preuzima vođstvo uticajne konzervativne grupe koju je njen suprug, Čarli Kirk, suosnovao i vodio sve do svog ubistva prošle nedelje, piše CNN.

Odluku o imenovanju objavio je Upravni odbor na društvenoj mreži X, navodeći da je sam Čarli Kirk ranije izrazio želju da ga upravo ona nasledi "u slučaju njegove smrti".

- Nećemo se predati niti kleknuti pred zlom - poručili su članovi odbora u saopštenju. „Nastavićemo dalje“.

Nastavak Kirkove misije

Čarli Kirk je 2012. godine bio jedan od osnivača Turning Point USA i organizaciju je pretvorio u jednu od najuticajnijih konzervativnih snaga u zemlji, kojoj se pripisuju zasluge za mobilizaciju mladih birača oko MAGA pokreta Donalda Trampa.

U svom prvom obraćanju javnosti nakon smrti supruga, Erika Kirk poručila je da je potpuno posvećena nastavku njegovog rada i nasleđa.

- Svima koji večeras slušaju širom Amerike – pokret koji je moj suprug izgradio neće umreti - izjavila je Kirk 12. septembra.

- Misija mog supruga neće stati, ni na trenutak - dodala je, obećavši da će se turneja American Comeback Tour po američkim univerzitetima, planirana za ovu jesen, održati kako je i najavljeno.

Ko je Erika Kirk?

Erika Kirk (36), rođena Frantzve, odrasla je u Skotsdejlu, Arizona, gde ju je nakon razvoda roditelja odgajala majka. Diplomirala je političke nauke na Univerzitetu Arizona State, a tokom studija se kratko bavila i univerzitetskom košarkom. Godine 2012. osvojila je titulu Mis Arizone.

Za Čarlija Kirka verila se 2020. godine, a venčali su se godinu dana kasnije. U braku su dobili dvoje dece.

Kurir.rsCNN

Ne propustiteDruštvoPrinc Filip o Čarliju Kirku: Njegova borba za veru, porodicu i slobodu podseća nas na trajne vrednosti koje odjekuju i u našem srpskom duhu
Princ Filip.jpg
PlanetaAMERIKA PONIŠTAVA VIZE ONIMA KOJI SLAVE UBISTVO KIRKA! Šef Stejt departmenta kaže da nisu dobrodošli oni koji "navijaju": Spremite se za deportaciju (FOTO)
1 AP Nathan Howard.jpg
Planeta"AKO NE VRATIM DEDINU PUŠKU...": Objavljena prepiska osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka sa partnerom: "Ljubavi, brinem se..." (FOTO)
xxx AP Tess Crowley copy.jpg
PolitikaMRŽNJA KAO POLITIČKA AGENDA! Ekstremna levica: Od američkih kampusa do srpskih fakulteta
5555496.png
PlanetaUBICI ČARLIJA KIRKA PRETI SMRTNA KAZNA Američke vlasti zvanično podigle optužnicu protiv Tajlera Robinsona osumnjičenog za atentat na Trampovog saradnika (FOTO)
Carli Kirk.jpg
PlanetaUBICA ČARLIJA KIRKA OSTAJE U PRITVORU BEZ PRAVA KAUCIJE: Robertson bez reči klimao glavom, izgledao pogubljeno! (VIDEO, FOTO)
Čarli Kirk i Tajler Robinson
PlanetaPODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO ČARLIJA KIRKA: Taјler Robinson optužen za likvidaciju Trampovog saradnika! PRETI MU SMRTNA KAZNA!
carli.jpg
PlanetaUBICA ČARLIJA KIRKA PRIZNAO ZLOČIN PREKO POPULARNE PLATFORME? Otkriveni detalji prepiske koju je imao sa svojim istomišljenicima?
profimedia-1036085082 copy 2.jpg