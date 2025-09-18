Slušaj vest

Erika Kirk imenovana je novom izvršnom direktorkom organizacije Turning Point USA, čime preuzima vođstvo uticajne konzervativne grupe koju je njen suprug, Čarli Kirk, suosnovao i vodio sve do svog ubistva prošle nedelje, piše CNN.

Odluku o imenovanju objavio je Upravni odbor na društvenoj mreži X, navodeći da je sam Čarli Kirk ranije izrazio želju da ga upravo ona nasledi "u slučaju njegove smrti".

- Nećemo se predati niti kleknuti pred zlom - poručili su članovi odbora u saopštenju. „Nastavićemo dalje“.

Nastavak Kirkove misije

Čarli Kirk je 2012. godine bio jedan od osnivača Turning Point USA i organizaciju je pretvorio u jednu od najuticajnijih konzervativnih snaga u zemlji, kojoj se pripisuju zasluge za mobilizaciju mladih birača oko MAGA pokreta Donalda Trampa.

U svom prvom obraćanju javnosti nakon smrti supruga, Erika Kirk poručila je da je potpuno posvećena nastavku njegovog rada i nasleđa.

- Svima koji večeras slušaju širom Amerike – pokret koji je moj suprug izgradio neće umreti - izjavila je Kirk 12. septembra.

- Misija mog supruga neće stati, ni na trenutak - dodala je, obećavši da će se turneja American Comeback Tour po američkim univerzitetima, planirana za ovu jesen, održati kako je i najavljeno.

Ko je Erika Kirk?

Erika Kirk (36), rođena Frantzve, odrasla je u Skotsdejlu, Arizona, gde ju je nakon razvoda roditelja odgajala majka. Diplomirala je političke nauke na Univerzitetu Arizona State, a tokom studija se kratko bavila i univerzitetskom košarkom. Godine 2012. osvojila je titulu Mis Arizone.

Za Čarlija Kirka verila se 2020. godine, a venčali su se godinu dana kasnije. U braku su dobili dvoje dece.