Predsednik SAD o negativnom izveštavanju medija o njemu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi dozvole za emitovanje mogle da budu ukinute TV mrežama ako one o njemu izveštavaju uglavnom negativno, preneo je danas CNN.

Negde sam pročitao da je 97 odsto TV mreža protiv mene, pa ipak sam lako dobio izbore, kazao je on, dodajući da je pobedio u svih sedam neodlučnih država i dobio glasove naroda.

Prema Trampovim rečima, uprkos tome, 97 posto TV mreža mu daje loš publicitet.

Oni su dobili dozvolu za emitovanje, pa razmišljam da bi im je možda trebalo oduzeti, kazao je američki predsednik.

Tramp je u govoru kritikovao Džimija Kimela

Tramp je, govoreći u predsedničkom avionu Air Force One prilikom povratka iz Velike Britanije, izjavio da će odobriti potez Federalne komisije za komunikacije o ukidanju dozvola, nagovestivši da bi TV mreže trebalo periodično da podnose zahteve za njihovo dobijanje.

On je kasnije dodao da bi kriterijum za oduzimanje dozvola TV mrežama mogao da bude odsustvo emitovanja konzervativnih stavova.

O tome bi trebalo razgovarati, jer imate neku tv mrežu koja emituje večernji program u kojem se samo napada Tramp i ništa drugo. Oni ne smeju to da rade, oni su ogranak demokrata, izjavio je američki predsednik.

Tramp je dodao da će prepustiti odluku predsedniku FČ, Brendanu Karu, koji se našao usred kontroverzi oko ukidanja emisije Džimija Kimela zbog njegovih izjava o ubistvu konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

Mislim da je Brendan Kar sjajan. On je patriota koji voli našu zemlju i čvrst je momak, rekao je Tramp, istovremeno osuvši kritike na račun Kimela koga je nazvao "netalentovanom budalom".

Emisija Džimija Kimela otkazana zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka.

ABC je na neodređeno vreme obustavio emitovanje emisije Džimija Kimela, nakon što su komentari koje je izneo o ubistvu Čarlija Kirka (Charlie Kirk) naveli grupu stanica povezanih sa mrežom ABC da saopšte da neće emitovati emisiju i izazvali burne komentare federalnog regulatora.