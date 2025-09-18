Slušaj vest

Ruske snage intenziviraju operacije oko strateški ključnog grada Pokrovska, primenom taktike postepenog opkoljavanja i stvaranja takozvane „zone smrti“ kako bi iscrpile i izolovale ukrajinske branioce.

Prema analizi britanskog Sky News, ruska vojska izbegava direktne juriše, usredsređujući se na presecanje logističkih puteva i sistemsko uništavanje ukrajinskih snaga uz minimalizaciju sopstvenih gubitaka.

Ova taktička promena odražava dublju stratešku proračun ruske komande, koja je napustila strategiju masovnih napada iz perioda bitke za Bahmut i usvojila metodički pristup postepenog, ali sistemskog pritiska.

Ključni elementi ove nove taktike uključuju stvaranje “zone smrti” kombinovanom paljbom artiljerije, dronova i minobacača, sečenje logističkih puteva i iskorišćavanje terena za stvaranje mreže utvrđenih položaja koji postepeno prstenom zatvaraju grad.

Pokrovsk – raskršće puteva

Strateški značaj Pokrovska proizilazi iz njegovog položaja na raskrsnici ključnih saobraćajnih pravaca, gde grad predstavlja centar železničke i drumske mreže koja povezuje Donjeck sa ostatkom regije. Kontrola nad Pokrovskom bi Rusiji omogućila nastavak ofanzive prema zapadu ka Kramatorsku i Slavjansku, dominaciju nad celim Donbasom i značajan psihološki uticaj na ukrajinske snage i stanovništvo.

Grad je nekadašnji Krasnoarmejsk i predstavlja „kapiju ka Donjecku“, čiji bi pad praktično zatvorio obruč oko preostalih ukrajinskih teritorija u Donjeckoj oblasti.

Foto: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Zatvaranje obruča oko grada

Situacija na terenu je dinamična i složena, sa ruskim snagama koje koncentrišu snage sa drugih pravaca kako bi pojačale pritisak na Pokrovsk. Prema izveštajima ukrajinskih jedinica, Rusi prebacuju jedinice sa drugih sektora fronta, uključujući i one sa harkovskog pravca, kako bi stvorile kritičnu masu za konačni napad.

Ruske snage intenzivno koriste razne tipove dronova za otkrivanje i uništavanje ukrajinskih položaja, artiljerije i logističkih vozila, uz značajnu artiljerijsku nadmoć koja im omogućava neprekidno gađanje ukrajinskih položaja. Ruske jedinice postepeno napreduju sa severa, juga i istoka, pokušavajući da spoje svoje položaje i potpuno zatvore obruč oko grada.

Foto: Printscreen/X

I Kupjansk pod pritiskom

Istovremeno, ruske snage vrše paralelni pritisak na Kupjansk, drugi ključni transportni čvorište u Harkovskoj oblasti. Ova ofanziva ima višestruku svrhu, uključujući zastrašivanje Harkova, destabilizaciju ukrajinske odbrane i strateški pritisak preko mogućnosti otvaranja novih frontova.

Kupjansk Foto: Profimedia

Prema američkom Institutu za proučavanje rata (ISW), ova ofanziva može biti deo plana Moskve da osigura dodatnu teritoriju kao „pregovarački adut“ u budućim mirovnim pregovorima. Ovim istovremenim pritiskom na dva udaljena pravca, Rusija isijava ukrajinske rezerve i otežava efikasno upravljanje frontom.

70% grada u ruševinama

Humanitarna situacija u Pokrovsku i širem području je katastrofalna, sa uništenom infrastrukturom i kritičnim nedostatkom zaliha. Prema podacima Donjecke oblastne administracije, borbe su uništile do 70% Pokrovska, a u gradu je ostalo samo oko 1.200 civila koji su izloženi neprekidnom granatiranju.

Foto: EPA/State Emergency Service Handou

Svi ključni objekti infrastrukture su uništeni ili oštećeni, a stanovnici nemaju redovnu struju, vodu ili grejanje. Hrana, lekovi i osnovne namirnice su u kritično malim zalihama, a humanitarni konvoji retko i s rizikom stižu do grada. Evakuacija civila je izuzetno opasna i često onemogućena zbog intenzivne vatre, što stanovnike čini praktično zarobljenim u ruševinama.

Perspektive za Pokrovsk i ceo istočni front zavise od nekoliko ključnih faktora, uključujući doturanje zapadnog naoružanja, ruske rezerve, sezonske faktore i političke odluke. Analitičari predviđaju da Pokrovsk može pasti do kraja 2025. godine, što bi otvorilo put ka Dnjepropetrovskoj oblasti i značajno promenilo geostrateški pejzaž rata. Međutim, ukrajinske snage još uvek pružaju žestok otpor. Ishod rata zavisi i od političkih odluka u Kijevu, Moskvi i glavnim zapadnim prestonicama, gde svaka strana ima svoje strateške dileme i vremenske rokove.

Foto: Printksin/youtube/Kyiv Independent

Pad Pokrovska imao bi strateške posledice po čitav istočni front

Ruska vojska se preorijentisala na dugotrajne operacije opkoljavanja, kombinujući pritisak na više pravaca kako bi iscrpla ukrajinske snage. Pad Pokrovska imao bi strateške posledice po čitav istočni front, ali zahtevaće od Moskve i dalje koncentracije snaga i vremena. Ukrajinski otpor ostaje žestok, ali zavisi od kontinuiranog zapadnog podrške i sposobnosti da se održi pred ruskim pritiskom koji se neprekidno pojačava.