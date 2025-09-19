Slušaj vest

Čarli Kirk, poznati aktivista i bliski saveznik Donalda Trampa, ubijen je 10. septembra tokom govora na Univerzitetu Juta Vali, a u danima posle njegovog ubistva pojavile su se fotografije i snimci na kojima je navodno u mladosti Kirk član košarkaškog kluba "Beli orlovi" iz Ilinoisa

Ova tvrdnja potkrepljena je izjavom u kojoj je Kirk istakao da je “slab na Srbe” i da ih smatra “sjajnim narodom”. Naime, Kirk je rođen u Ilinoisu, gde se često družio sa ljudima iz Srbije. On je pre tri godine govorio o svom odnosu sa našim ljudima, a zatim je otkrio i da je igrao košarku u našem timu.

- Odrastao sam sa mnogim Srbima u Čikagu, slab sam na Srbe, oni su sjajni. Znam psovke na srpskom, ali ih neću reći sad jer će me pronaći Federalna komisija za komunikacije. Ja sam igrao sa srpskim košarkaškim timom, moje ime je bilo Ševa Kurković. Ime našeg tima bilo je "Illinois white eagles" i svi smo bili belci - govorio je ranije Čarls Kirk.

On je dodao da u tome nikada nije bilo ničeg rasističkog.

- Živeli smo u Americi i to je bilo super. Svi smo bili belci, Svi u timu su bili Srbi sem mene. I ja sam se nekako osećao kao da sam s Balkana. Putovali smo svuda, igrali sa timovima u kojima su bili Afroamerikanci i nikog nije bilo briga. Nijednog trenutka nije bilo reči o rasizmu. Oni su se znali međusobno preko zajednice Srba, što je jako super - govorio je tada Kirk.

U prilog ovoj tezi, pojavio se jedan od snimaka sa meča pometnutog kluba, a vremenski period kada je objavljen bi mogao da se poklopi sa periodom kada je dres nosio upraov Kirk.

Takođe, na mrežama je postala aktuelna i objava kluba u kojoj pominje Kirka:

- Izveštaj skauta: Čarli Kirk, visok 193 cm iz tima FP White Eagles, podigao je svoju vrednost tokom ove AAU sezone. Snažan, atletski građen, sa vertikalnim skokom od 57 cm.

Dok je Kirk odgovarao na pitanje o oružanom nasilju, napadač je oko 12.20 po lokalnom vremenu ispalio hitac koji ga je pogodio u vrat, izazvavši paniku među oko 3.000 prisutnih. Kirk je hitno prevezen u bolnicu, ali je ubrzo podlegao povredama, što je kasnije potvrdio i Tramp na svojoj mreži Truth Social.