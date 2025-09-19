Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron optužio je danas Izrael da održava "trajni rat" u Pojasu Gaze i najavio debatu u Francuskoj o ekonomskim sankcijama Izraelu ukoliko ta zemlja ne okonča rat u Pojasu Gaze.

Makron je ocenio da Izrael nanosi štetu svom imidžu u svetu, uprkos dobroj reakciji na napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, prenosi francuski Kanal 12.

Ponovio je da je glavni prioritet Francuske po tom pitanju oslobađanje talaca i poručio da Izrael ''ima pravo da se brani''.

- Izrael je imao toliko uspeha u Gazi. Sada je vreme za novu fazu - rekao je on.

Makron je naveo da Francuska želi da prizna državu Palestinu kako bi ''izolovala Hamas'' i pokrenula niz novih obaveza.

Na pitanje o mogućnosti da Izrael anektira delove okupirane Zapadne obale kao odgovor na priznanje, Makron je istakao da ''Zapadna obala nema nikakve veze sa Hamasom'' i da se takve ideje nastoje da unište mogućnost dve države.