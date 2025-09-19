UKRAJINSKE SPECIJALNE SNAGE NAPALE KURSKU OBLAST! Ruska vojna baza u plamenu! Objavljeni snimci udara na logistički centar! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinske jedinice za specijalne operacije (SOF) napale su logistički centar ruske 810. gardijske brigade mornaričkog pešadijskog korpusa u Kurskoj oblasti u noći između 17. i 18. septembra, javila je rano jutros Ukrajinska pravda.
Komanda SOF-a saopštila je da je napad izveden uz pomoć dronova.
U napadu su pogođeni - baza za skladištenje materijala, magacini municije, skriveno mesto za skladištenje oružja i vojne opreme 810. brigade ruske vojske.
Ruska 810. brigada je mornarička brigada, stacionirana u Sevastopolju na Krimu koji je Rusija anektirala 2014. godine.
Ova brigada aktivno učestvuje u ofanzivnim operacijama na severnom Slobožanščinskom frontu. Pripadnike ove brigade Kijev optužuje za navodne ratne zločine, uključujući i pogubljenje ukrajinskih ratnih zarobljenika.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Preneo: V.M.)