Ukrajinske jedinice za specijalne operacije (SOF) napale su logistički centar ruske 810. gardijske brigade mornaričkog pešadijskog korpusa u Kurskoj oblasti u noći između 17. i 18. septembra, javila je rano jutros Ukrajinska pravda.

Komanda SOF-a saopštila je da je napad izveden uz pomoć dronova.

Napad Ukrajinaca na rusku vojnu bazu na Krimu Foto: Printscreen/Youtube

U napadu su pogođeni - baza za skladištenje materijala, magacini municije, skriveno mesto za skladištenje oružja i vojne opreme 810. brigade ruske vojske.

Ruska 810. brigada je mornarička brigada, stacionirana u Sevastopolju na Krimu koji je Rusija anektirala 2014. godine.

Ova brigada aktivno učestvuje u ofanzivnim operacijama na severnom Slobožanščinskom frontu. Pripadnike ove brigade Kijev optužuje za navodne ratne zločine, uključujući i pogubljenje ukrajinskih ratnih zarobljenika.

